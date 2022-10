La nouvelle Linéo 10 inaugurée entre le Nord de Toulouse et Fenouillet

Lancée à la rentrée, la nouvelle Linéo 10, entre Toulouse et Fenouillet, vient d’être inaugurée. Cette ligne améliore la desserte du Nord de la Ville rose.

Lancée à la rentrée, la nouvelle Linéo 10, entre Toulouse et Fenouillet, vient d’être inaugurée. Photo d’illustration. © Gala Jacquin

La dixième ligne à haut niveau de service de l’agglomération toulousaine a été inaugurée mardi 11 octobre. Mise en service à la rentrée, le 29 août, la Linéo 10 relie la station de métro La Vache, au Nord de Toulouse, au centre commercial de Fenouillet. Cette ligne passe également par les communes d’Aucamville, de Fonbeauzard et de Saint-Alban.

Le tracé de la nouvelle Linéo s’étend sur onze kilomètres, dont trois kilomètres de couloirs réservés aux bus. Il couvre un bassin de 20 000 habitants et 7 500 emplois. Tisséo s’attend à transporter quelque 7 000 passagers par jour. Le trajet complet dure de 35 à 45 minutes en heures de pointe.

Quels avantages avec Linéo 10 entre Toulouse et Fenouillet ?

« Notre projet est conçu pour mailler le territoire le plus finement possible et optimiser les connexions avec le réseau déjà existant, les 10 Linéo en circulation en sont l’illustration, ils permettent de relier la périphérie au centre-ville et emportent l’adhésion du plus grand nombre avec 90 % de clients satisfaits », note Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo collectivités et de Tisséo Ingénierie. La nouvelle ligne a demandé un investissement de 16,7 millions d’euros.

Avec le lancement de Linéo 10, les utilisateurs des transports en commun bénéficient d’horaires étendues. Le premier départ s’effectue à 5h15, et le dernier est à minuit, comme pour le métro. Le dernier départ est même à une heure du matin le week-end. Et le service n’est que légèrement dégradé pendant les périodes de vacances scolaires. De plus, le temps d’attente entre deux passages est inférieur à dix minutes en heures de pointe.