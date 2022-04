Ligue 2. Une nouvelle victoire du TFC face à Guingamp

Le TFC s’est imposé 4 à 2 face à Guingamp ce samedi 9 avril 2022. Avec cette nouvelle victoire, les Violets se maintiennent à la première place du classement en cette 32e journée de Ligue 2.

A l’issue de cette rencontre, le TFC reste en tête de la Ligue 2 avec 69 points. (CC BY-SA Gaillac / Wikimedia)

L’écart se creuse entre le leader du championnat et la deuxième place. Les Violets sortent vainqueurs de la rencontre face à Guingamp, 4 à 2. Ce samedi 9 avril 2022, les deux équipes se sont affrontées au Stade de Roudourou en Bretagne à l’occasion de la 32e journée de Ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier n’en ont pas démordu.

Deux buts du TFC lors de la deuxième mi-temps

Dans les premières minutes du match, le TFC s’est montré rapide et persuasif avec son premier but. Dès la quinzième minute, l’attaquant toulousain, Rafael Ratao, ouvre le score. Rapidement, Ado Onaiwu amène le ballon sur la droite et centre vers le point de penalty, Rafael Ratao intercepte la balle et devance Maxime Sivis. Le ballon passe sous le ventre du gardien de l’équipe adverse.

Puis les buts guingampais s’enchaînent à la 31e et 34e minute. Mais les Toulousains n’en démordent pas et Rhys Healey marque un deuxième but pour le TFC à la 38e minute de jeu. A la mi-temps, le score affiche 2 points partout. Dès le début de la deuxième mi-temps, Rhys Healey impose un troisième but à Guingamp à la 48e minute. Il faudra attendra la 75e minute pour que l’attaquant toulousain assomme Guingamp avec quatrième but toulousain.

A l’issue de cette rencontre, le TFC reste en tête de la Ligue 2 avec 69 points. Cela représente désormais un écart de 11 points d’avance sur la seconde position occupée par l’AC Ajaccio. Point provisoire avant le match de ce dernier face à Pau ce samedi 9 avril à 19h.