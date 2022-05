Ligue 2. Le TFC s’incline face à l’AC Ajaccio 

Le TFC s’incline 1 à 0 face à l’AC Ajaccio ce samedi 14 mai 2022. Les Violets restent champions et l’AC Ajaccio remonte en Ligue 1 lui aussi.

Toulouse confirme sa place de champion de Ligue 2 avec 79 points. (CC BY-SA Gaillac / Wikimedia)

Les deux équipes remontent en Ligue 1. Les Violets sortent perdants de la rencontre face à l’AC Ajaccio, 1 but à 0. Ce samedi 14 mai 2022, les deux équipes se sont affrontées au Stade François-Coty à Ajaccio à l’occasion de la 38e journée de Ligue 2. Un match plutôt tendu, seul un but des Corses vient s’afficher au score final de cette rencontre.

Le TFC et l’AC Ajaccio de retour en Ligue 1

Les joueurs de l’AC Ajaccio ont montré leurs dents sur cette première mi-temps de jeu. Agressifs, ils ont tenté le tout pour le tout. C’est d’ailleurs sur un pénalty accordé à Ajaccio à la 28e minute que Riad Nouri ouvre le score. C’est le seul but inscrit dans le match malgré les différentes tentatives des deux camps. Les Corses ont fini par reculer dans le jeu sur cette fin de première mi-temps.

De son côté, le TFC a mis du temps à entrer dans le match. Mais il ne marque pas un seul but. Le match se termine alors sur un score de 1 à 0 pour l’AC Ajaccio. Toulouse confirme sa place de champion de Ligue 2 avec 79 points et Ajaccio se place en deuxième position du classement. L’équipe corse reste devant Auxerre avec 75 points et remonte en Ligue 1 à l’issue de ce match.