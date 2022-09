Ligue 1. Première victoire au Stadium pour le TFC contre Reims

Le TFC s’est imposé à domicile face au Stade de Reims, ce dimanche 11 septembre 2022 pour la 7e journée de Ligue 1. Une victoire serrée, un but à zéro, obtenue notamment grâce un grand Zakaria Aboukhlal.

Les supporters toulousains ont exulté au coup de sifflet final, ce dimanche 11 septembre 2022. Au terme de leur 7e journée de Ligue 1, les joueurs du TFC se sont imposés sur la pelouse d’un Stadium plein à craquer, face au Stade de Reims (1-0). Une victoire qui fait du bien au moral des Toulousains, après une passade difficile.

Le Violet qui avait le plus de feu dans les jambes, c’était Zakaria Aboukhlal. Sur un décalage de Thijs Dallinga, puis une passe de Fares Chaibi dans le dos de la défense, “Zak” croise immédiatement sa frappe et trouve le petit filet pour l’ouverture du score (31′).

Autre fait de jeu marquant, sa remontée du terrain balle au pied à la 61′, stoppée par un tacle fautif du Rémois Flips. Le dernier défenseur prend un carton rouge, et le Stade de Reims, pour la 5e fois en 7 journées de Ligue 1, doit terminer son match à 10 contre 11, face au TFC.

Les Violets réussissent non sans mal à gérer la fin de match. Quelque peu fébriles sur certains ballons, imprécis en défense ou face aux cages, le TFC reste debout et ne craque pas. Une victoire qui fait du bien sur le plan comptable et mental, mais qui ne servira sûrement pas de match référence à une formation toulousaine toujours en rodage, surtout sur le banc des remplaçants qui manque d’automatismes – et de confiance.

Les onze de départ du TFC et de Reims

Toulouse FC : Dupé / Rouault – Nicolaisen – Diarra / Desler – Spierings – Van den Boomen – Sylla / Aboukhlal – Dallinga – Chaibi

Stade de Reims : Pentz / Gravillon – Agbadou – Abdelhamid / Flips – Doumbia – Munetsi – Locko – Cajuste / Ito – Balogun