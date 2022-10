Ligue 1. Le TFC reçoit Strasbourg pour « un match à craindre »

FOOTBALL – Le TFC accueille le Racing Club de Strasbourg Alsace au Stadium de Toulouse à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1 dimanche 23 octobre.

Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Laurie Laberinto

Le TFC va recevoir le Racing Club de Strasbourg Alsace au Stadium de Toulouse à l’occasion de la douzième journée du championnat de Ligue 1 ce dimanche 23 octobre à 15 heures. La rencontre sera diffusée sur Prime vidéo.

Le club haut-garonnais est sur une série de trois victoires consécutives sur sa pelouse. Reims, Montpellier et Angers ont craqué. « C’est une petite série qui nous fait du bien », selon l’entraîneur de Toulouse Philippe Montanier. « Mais nous savons qu’à chaque fois, il faut remettre les compteurs à zéro. Et ce qu’il s’est passé ne garantit rien pour le match à venir. (…) Après, nous savons que notre parcours en Ligue 1 à domicile est déterminant. Il faut que le Stadium deviennent une place forte, et que ce soit difficile (pour nos adversaires) de gagner ici. »

Actuellement, le TFC occupent la neuvième place du classement du championnat et le RC Strasbourg pointe à la dix-septième position. C’est pourtant « un match à craindre », pour le coach. « C’est une équipe qui a très peu changé par rapport à l’année dernière, et ils étaient à deux doigts de l’Europe. Ils ont quasiment les mêmes joueurs. Ils font des bons matchs. Mais c’est une équipe qui fait beaucoup de nuls, ce qui les pénalise. Nous pensons qu’ils n’ont pas le classement qu’ils méritent, compte tenu de leurs qualités et de leur potentiel. »

Voici le groupe convoqué pour la rencontre entre le TFC et Strasbourg

Gardiens : Maxime Dupé et Kjetil Haug

Défenseurs : Logan Costa, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Kévin Kében, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault et Issiaga Sylla

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Denis Genreau, Stijn Spierings, Theocharis Tsingaras et Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Veljko Birmancevic, Ado Onaiwu et Rafael Ratão