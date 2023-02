Ligue 1 : le TFC s’incline face à l’OM

Le TFC s’est bien débattu face à l’OM, mais n’a pas fait le poids ce dimanche 19 février pour la 24e journée de Ligue 1. Les Violets ont perdu trois buts à deux.

Les joueurs du TFC affrontaient l’OM pour la 24e journée de Ligue 1. Crédit photo : Toulouse Football Club

Portés par leur victoire contre Rennes la semaine dernière, les Violets ne se sont pas laissés faire. Le Toulouse Football Club recevait l’OM au Stadium ce dimanche 19 février pour la 24e journée de Ligue 1. Et le club toulousain a su s’imposer lors de la première partie de la rencontre.

⏱ 3'

⚽️ Thijs ouvre le score dans un Stadium incandescent ! Le… 31ème but de notre année 2023 💪



1-0 #TFCOM pic.twitter.com/uEtzwyqltG — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 19, 2023

Pour preuve, son attaquant néerlandais Thijs Dallinga marque dès la troisième minute. Le TFC ouvre ainsi le score et garde son avance (1-0) jusqu’à la pause. Les joueurs de l’OM vivent donc une première période plutôt difficile et les Violets en profitent. Mais cela ne va pas durer.

L’OM prend le dessus sur le TFC à la seconde période

De retour sur le terrain, les Phocéens, deuxièmes au classement, sont déterminés à prendre le dessus. Ils parviennent tout d’abord à égaliser grâce à Chancel Mbemba. Le footballeur international congolais inscrit un but à la 52e minute sous la clameur des supporters marseillais.

Galvanisé, l’Olympique de Marseille s’offre un second but peu de temps après. C’est Cengiz Ünder qui marque à la 59e minute et permet ainsi à son club de creuser à l’écart. Et ce n’est pas fini. Nuno Tavares met à son tour le ballon au fond des filets toulousains à la 78e minute de jeu.

Le TFC reste à la 11e place du classement de la Ligue 1

Le score est ainsi de trois buts à un pour l’OM qui se rapproche un peu plus de la victoire. Le Toulouse Football Club n’a pour autant pas dit son dernier mot. Ado Onaiwu marque un but à la 87e minute et réduit ainsi un peu le score entre les deux clubs. Ce qui ne sera toutefois pas suffisant.

En effet, les Phocéens remportent le match trois buts à deux. Les joueurs du TFC vont maintenant affronter Reims. Ils se rendront au stade Auguste-Delaune le dimanche 26 février prochain pour tenter de décrocher la victoire. Seulement deux points au classement séparent les clubs.