Ligue 1. Quel bilan pour la présaison du TFC ?

Après avoir survolé le championnat de Ligue 2, dont il a décroché la première place, le TFC est maintenant aux portes de la Ligne 1. Premier match prévu dimanche 7 août contre Nice au Stadium de Toulouse.

Les joueurs du TFC en préparation en Espagne avant la reprise de la Ligue 1.. Crédit photo : Toulouse Football Club

Le grand jour approche pour les Violets. Après avoir survolé le championnat de Ligue 2, le TFC fait son grand retour en Ligue 1 avec un match face à l’OGC Nice dimanche 7 août devant son public au Stadium de Toulouse. Avant de réaliser ce come-back dans l’élite du football français, les hommes de Philippe Montanier ont mené une campagne de présaison au bilan positif.

Tout au long du mois de juillet, le TFC a affronté aussi bien des clubs de Ligue 2, que de Ligue 1, et même de la Liga espagnole. Ils sont restés invaincu jusqu’au dernier jour. Durant leur présaison, les Violets comptent cinq victoires contre Nîmes, Troyes, Pau, Real Sociedad et Montpellier. Il compte aussi un nul face à Osasuna et une défaite. En effet, le TFC a perdu ses deux rencontres contre Clermont, 0-1 puis 0-2, samedi 30 juillet.

Le onze de départ du TFC en Ligue 1 se dessine pendant la présaison

Évidemment, une bonne préparation n’est pas synonyme de succès en championnat. Mais il est toujours préférable de partir sous les meilleurs auspices. Cette présaison a permis au coach de tester plusieurs configurations équipes. Face au premier match contre Clermont, Philippe Montanier a aligné le probable onze de départ du TFC face à Nice en Ligue 1.

Ce onze pourrait être formé ainsi : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla – Spierings, Chaibi, van den Boomen (cap) – Ngoumou, Onaiwu, Ratao. Quant à Rhys Healey, il est revenu au jeu durant le second match contre Clermont après être resté éloigné des terrains à cause d’une blessure.

Les matches de la présaison des Violets

Toulouse FC – Nîmes : 2-0

Toulouse FC – Troyes : 6-1

Toulouse FC – Pau : 2-0

Real Sociedad – Toulouse FC : 0-1

Osasuna – Toulouse FC : 3-3

Toulouse FC – Montpellier : 5-4

Clermont – Toulouse FC : 1-0 et 2-0