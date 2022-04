L’été approche, voici les temps forts à ne pas manquer à Toulouse

Plusieurs événements, notamment sportifs et culturels, sont prévus cet été à Toulouse. Voici les temps forts à ne pas manquer.

Photo d’illustration. © Frédéric Lemé

Petit à petit, les températures s’élèvent. C’est un signe de l’arrivée des beaux jours. Et avec la levée des restrictions sanitaire, les prochains mois s’annoncent chargés. Une ribambelle d’événements sont prévus cet été à Toulouse.

Des événements font leurs retours à Toulouse cet été

Le grand défilé du carnaval de Toulouse

La folie carnavalesque va de nouveau envahir les rues de la Ville rose. Après avoir été annulé ces deux dernières années à cause des restrictions liées à la Covid-19, le carnaval de Toulouse sera de nouveau organisé en cette année 2022. Le Comité d’organisation du carnaval unifié (COCU) de Toulouse a fixé la date du grand défilé au 4 juin, « sous réserve de validation ou report possible en raison des conditions sanitaires ! ».

Une deuxième édition pour le Toulouse Rugby Festival

Le Toulouse Rugby Festival revient sur la place du Capitole vendredi 10 et samedi 11 juin en lancement de la phase finale du Top 14. « Un terrain permettra la pratique du rugby à V avec de nombreux ateliers et tournois, le tout en présence des grands joueurs toulousains et français. Un événement qui se veut inclusif avec un terrain de pratique du “fauteuil rugby” à découvrir durant tout le week-end », annonce la municipalité.

Le premier tournoi du World Padel Tour en France

La première édition du Human Padel Open aura lieu du mercredi 15 à dimanche 19 juin 2022 au Palais des Sports André-Brouat à Toulouse. C’est la première fois qu’une étape française est incluse dans le World Padel Tour, le circuit des joueurs professionnel de padel. L’événement réunira quelque 400 athlètes dont les meilleurs joueurs et joueuses de la planète.

Le Rio Loco surfe sur les ondes portugaises

Le festival Rio loco revient pour une 27e édition à la Prairie de Filtres à Toulouse. L’événement qui annonce l’arrivée de l’été se déroulera du 15 au 19 juin à Toulouse. Durant cette édition baptisée « Nova onda », l’ambiance sera portugaise. Cela signifie « nouvelle vague » ou « nouvelle vybes ».

Plusieurs festivals dans la Ville rose

20ème édition des Siestes Electroniques à Toulouse

En 2022, Les Siestes Électroniques célébreront 20 ans de musiques aventureuses à Toulouse au Jardin de Compans-Caffarelli, du 23 au 26 juin. « Le festival revient, après deux ans d’interruption, avec la même formule : musique actuelle, concerts gratuits en plein air, dans l’écrin de verdure offert par le jardin Compans-Caffarelli », selon la municipalité.

Toulouse en fanfare : la Ville Rose bouillonnante de juillet à août

« Entre canal du Midi et Garonne, le festival international de tango de Toulouse donne rendez-vous aux amateurs et débutants du 1er au 10 juillet. Au programme : plus d’une centaine d’heures de bal, en plein air et en intérieur, un dernier grand week-end de bal à Ramonville au bord du canal du Midi, 3 jours de stages avec les maestros Vanessa Gauch & Esref Tekinalp et de nombreux ateliers, du tango traditionnel au neotango », prévoit la municipalité.

Le festival Convivencia sur le canal du Midi

Tous les étés, sur le canal du Midi la péniche du festival Convivencia transforme son pont en scène de concert pour accueillir des artistes venus des quatre coins du monde, des concerts à déguster allongé sur un transat ou en mode dancefloor au bord de l’eau.

Le Rose festival en approche

Le Rose festival organisé par Bigflo et Oli aura lieu les 3 et 4 septembre. Sont notamment attendus sur scène, vendredi, les DJ français Polo & Pan, de même que les célèbres rappeurs Damso et Ziak. Le lendemain, ce sera au tour du groupe de hip-hop IAM, du DJ électro/techno Paul Kalkbrenner et de la rappeuse Chilla d’enflammer le domaine.