Les pelouses de Tisséo arrosées : un dysfonctionnement selon l’opérateur

Le conseiller communautaire de Toulouse métropole Thomas Karmann a interpellé Tisséo après l’arrosage de sa pelouse à l’Oncopole dans la nuit du mercredi 17 août.

L’arrosage des pelouses est interdit à Toulouse à cause de la sécheresse. Photo d’illustration. CC annawaldl – pixabay

C’est un arrosage qui interpelle. Le conseiller communautaire de Toulouse métropole et conseiller municipal de Cugnaux Thomas Karmann (EELV) a constaté l’arrosage automatique des pelouses du parking du téléphérique de Tisséo à l’Oncopole, au Sud de Toulouse, dans la nuit du mercredi 17 août.

Cet arrosage a de quoi surprendre. En effet, l’arrosage des pelouses et des espaces verts est interdit par un arrêté préfectoral depuis le 9 août à cause de l’état de sécheresse dans lequel se trouve la Haute-Garonne. Le département est en alerte renforcée. La Mairie de Toulouse a d’ailleurs de nouveau partagé sur son site un rappel des restrictions d’eau en vigueur jusqu’au 31 août.

La pelouse du parking de Tisséo à l’Oncopole arrosée

L’élu n’a donc pas manqué d’interpeller l’opérateur de transports en commun de l’agglomération toulousaine sur les réseaux sociaux, photo à l’appui. « L’arrosage des pelouses du parking Tisseo de l’Oncopole en pleine période de sécheresse et d’arrêté préfectoral me paraît étonnant. On attend de Tisseo un comportement exemplaire sur ces sujets. Pouvez-vous nous en dire plus ? », a écrit Thomas Karmann.

L’arrosage des pelouses du parking Tisseo de l’Oncopole en pleine période de sécheresse et d’arrêté préfectoral me paraît étonnante. On attend de Tisseo un comportement exemplaire sur ces sujets. Pouvez-vous vous nous en dire plus @TisseoSMTC @jmlattes ? pic.twitter.com/JubL1RIl0f — Thomas Karmann (@karmann_thomas) August 17, 2022

Quelques heures plus tard, l’équipe de Tisséo a apporté une réponse à l’élu à propos de l’arrosage de sa pelouse. « Nous avons contacté notre prestataire chargé de l’entretien de ce parking. Un dysfonctionnement désormais résolu », explique l’opérateur de transports en commun. « Merci pour votre vigilance. Soyez assuré de notre engagement dans les gestes éco-responsables surtout en cette période de vigilance sécheresse. »

Des pelouses arrosées sous conditions

Il convient de noter que quelques pelouses peuvent encore être arrosées malgré l’interdiction grâce à des dérogations. En effet, la préfecture de Haute-Garonne a annoncé vendredi 12 août avoir accordé une dérogation partielle pour l’arrosage des terrains de quatre clubs sportifs : le TFC, le Stade Toulousain, le TO XIII, et le Colomiers Rugby.

« Après examen attentif de la situation précise de chacune des infrastructures considérées et en se fondant sur des recommandations nationales, le préfet de la Haute-Garonne leur a accordé une dérogation dans les limites suivantes : l’arrosage n’est autorisé que de 20h à 8h et en amont des rencontres se déroulant dans le cadre d’une compétition officielle sur les seuls terrains d’honneur. » justifie la préfecture dans son communiqué.