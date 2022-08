Les Internationaux de tennis de Toulouse de retour pour une 3e édition

La troisième édition des Internationaux de tennis de Toulouse débute ce dimanche 28 août et se déroule jusqu’au 4 septembre sur les installations du Stade Toulousain.

Crédit photo : pixabay

Après deux ans d’absences à cause de la crise sanitaire, les Internationaux de tennis de Toulouse sont de retour pour une troisième édition du dimanche 28 août au 4 septembre sur les installations du Stade Toulousain aux Sept Deniers.

Pour son retour, le tournoi toulousain change de dimension et prend du galon. Il passe de la troisième à la deuxième division du tennis professionnel en quittant la catégorie Future pour l’ATP Challenger 80. En conséquence, cette compétition est désormais réservée aux joueurs classés entre le 100ème et le 250ème rang mondial. Des grands noms du tennis sont donc attendus dans la Ville rose.

Un tournoi ouvert au public

Les rencontres des Internationaux de tennis de Toulouse sont ouvertes au public et l’entrée est libre. « L’objectif est que le plus grand nombre de spectateurs possible puisse venir assister au match », selon Marc Tiersonnier, président du Stade Toulousain Tennis qui organise l’événement.

Pour la première fois aussi, des matchs seront organisés en nocturne, à partir de 18 heures, afin que « les spectateurs qui travaillent puissent quand même venir assister à des rencontres. Tout est fait pour que les gens qui aiment le tennis passent un bon moment », insiste Marc Tiersonnier.

Un révélateur de talents

Les Internationaux de tennis de Toulouse ont été créés avec la volonté de mettre en avant la nouvelle génération de joueurs de tennis. Ainsi, la première édition des Internationaux de tennis de Toulouse, organisée en 2018, a été remportée par le jeune joueur russe Alen Avidzeba, qui avait à peine 18 ans, face au stadiste Fabien Reboul, 22 ans.

Quant à la dernière édition, en 2018, elle a été remportée par le Toulousain Benjamin Bonzi, 23 ans à l’époque, contre Hugo Gaston, 18 ans. Mais ils ne seront pas présents à Toulouse pour la troisième édition du tournoi. Le premier est aujourd’hui classé 65ème joueur mondial et dispute l’US Open. Idem pour le deuxième.

Voici le programme des Internationaux de tennis de Toulouse

Dimanche 28 août : phase qualificative

Lundi 29 août : 1er tour simple

Mardi 30 août : 1er et 2ème tour simple / 1er tour double

Mercredi 31 août : 2ème tour simple / 2ème tour double

Jeudi 1er septembre : 1/4 finale simple / 1/4 finale double

Vendredi 2 septembre : 1/4 finale simple / 1/2 finale double

Samedi 3 septembre : 1/2 finale simple / finale double

Dimanche 4 septembre : finale simple

Informations pratiques : Internationaux de tennis de Toulouse ; du 28 août au 4 septembre ; au Stade Toulousain Tennis Club au 116 Rue des Troènes ; entrée libre. Pour d’autres informations, rendez-vous sur le site de l’événement.