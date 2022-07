Les deux lignes du métro de Toulouse arrêtées en totalité à cause d’un incendie

Les lignes A et B du métro de Toulouse sont arrêtées dans leur totalité pour une durée indéterminée ce mercredi 6 juillet.

C’est une nouvelle matinée de galère pour les usagers des transports en commun. Les deux lignes du métro, aussi bien la A que la B, sont arrêtées dans leur totalité ce mercredi 6 juillet depuis neuf heures à cause d’un incendie.

« En raison d’un problème électrique impactant les lignes A et B du métro, celles-ci sont interrompues dans leur totalité, pour une durée indéterminée », annonce Tisséo dans une note sur son site internet. La raison précise de l’arrêt simultané des deux lignes du métro de Toulouse n’est pas communiquée par l’opérateur de transports en commun pour l’instant. Les écrans à l’entrée des stations indiquent « évacuation en cours ».

Contacté par Le Journal Toulousain, le Sdis de la Haute-Garonne fait part d’un « incendie à priori d’origine électrique » entre les stations Patte-d’Oie et Saint-Cyprien. Les passagers ont pu être évacués et des reconnaissances sont en cours. Une soixantaine de pompiers sont sur places.

Des bus de substitution sont mis en place par Tisséo pour pallier l’arrêt du métro. Pour la ligne A, les usagers sont invités à emprunter la ligne 14 qui relie Basso Cambo et Balma-Gramont. Pour la ligne B, les lignes 34 et 44 sont prolongées jusqu’à Ramonville.

Cet arrêt des deux lignes du métro géré par Tisséo intervient alors que la circulation des trains opérés par la SNCF est également perturbée, mais par un mouvement de grève. Les syndicats réclament des hausses de salaires pour faire face à l’inflation.

#Metro de #Toulouse à l’arrêt. Un incendie s’est déclenché entre Patte d’oie et St Cyprien. Un boîtier électrique serait la cause. Évacuation sans dommage des usagers. Source policière. pic.twitter.com/dzvIVvVISF

Peut on dire que c’est choquant. En retard à son boulot à cause du #metro @tisseo_officiel @TisseoSMTC et fini son trajet dans un #tunnel et à l’arrêt bus qu’un #bus #tisseo #L9 refuse de te prendre. Comme il n’y a pas de bus, je finirai le trajet jusqu’à Saint cyprien à pied pic.twitter.com/citZuYIi6S