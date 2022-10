Deux millions de Lego pour le Bricklive à Toulouse

EXPOSITION et ATELIERS – Plus de deux millions de pièces de Lego sont au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse à l’occasion du Bricklive, un événement dédié à l’univers du jeu de briques.

Plus de deux millions de pièces de Lego sont au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse à l’occasion du Bricklive. Crédit photo : CC BY SA Alan Chia – Wikimedia commons

Une montagne de petites briques, comme de nombreux enfants en ont rêvé. Plus de deux millions de pièces de Lego sont réunies dans un même endroit, au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse, à l’occasion du Bricklive. Cet événement dédié à l’univers du jeu de briques se déroule du samedi 22 au dimanche 30 octobre.

Les amateurs de Lego peuvent voir une exposition avec des modèles grandeurs natures sur le thème du safari. Mais surtout, les visiteurs peuvent prendre part à une dizaine d’ateliers. « Les expériences interactives incluent des ateliers de maîtres constructeurs de briques de jeu, d’innombrables activités de construction gratuites et une expérience de brique éducative totalement immersive », annoncent les organisateurs.

Une dizaine d’ateliers de Lego au Bricklive à Toulouse

Parmi les ateliers proposés, un mur de graffitis. « Construisez verticalement et en toute sécurité sur notre célèbre mur de graffitis en briques ! Un mur recouvert de montants vous permet de construire les motifs de votre choix. Vous aurez des tonnes de briques à votre disposition, pour écrire votre nom ou celui de votre joueur préféré ! Faites-en un grand mur plein de couleurs ! »

Il y a aussi l’atelier rampes de courses. « Créez la voiture la plus rapide possible et accélérez le long des rampes de course », propose le site de l’événement. « Vous disposerez d’une quantité illimitée de briques pour construire votre voiture de course de rêve avant de la tester et de la faire accélérer le long des rampes personnalisées. Ne vous inquiétez pas si, au début, vous ne réussissez pas, il vous suffit de recommencer jusqu’à ce que vous puissiez monter sur le podium et soulever le trophée pour cette séance photo tant attendue. »

Le Bricklive propose aussi une piscine de briques, un atelier de construction d’une ville avec des Lego, un autre autour de Star Wars.

Informations pratiques : Bricklive, au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse, du 22 au 30 octobre. Tarifs : 12 euros en prévente en ligne et 14 euros sur place.