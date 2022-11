Le Winamax Poker Tour fait étape à Toulouse

Plus de 240 joueurs se retrouveront à Toulouse pour le Winamax Poker Tour les 12 et 13 novembre. Quatre d’entre eux seront qualifiés pour la finale nationale.

Photo d’illustration : La table finale du deuxième jour de Paf Destination Poker à l’hôtel Arkipelag à Mariehamn, le 2 novembre 2019. Crédit photo : CC BY Paf – Games Sport Casino – Rob Watkins

Le tournoi Winamax Poker Tour, le plus grand circuit de poker live gratuit en France, est de nouveau organisé cinq ans après la dernière édition. Il s’agissait d’un rendez-vous incontournable pour les amateurs de poker. Il fait un tour de France pendant quatre mois. Des étapes se déroulent dans 27 villes de l’hexagone et rassemblent plus de 10 000 joueurs, selon les organisateurs.

Une étape au stade Ernest Wallon

Une étape est notamment prévue dans la Ville rose. Plus de 240 joueurs, préalablement qualifiés en ligne, se retrouveront à Toulouse les 12 et 13 novembre. Le rendez-vous a lieu au stade Ernest Wallon, l’antre du Stade Toulousain, en présence de joueurs de la Team Pro Winamax, faisant partie de l’élite mondiale du poker.

Et à l’issue de cette étape toulousaine, quatre joueurs seront qualifiés pour la grande finale nationale. Elle se tiendra en mars 2023 au palais des Congrès à Paris. Le meilleur joueur de France du moment sera alors connu.

Un des plus gros tournois de poker à Toulouse

Le Winamax Poker Tour est un des plus gros événements du genre. Il compte notamment un record de 2 605 joueurs réunis sur l’étape inaugurale de l’édition 2017-2018… « Pour Winamax, il représentait une période privilégiée de partage, d’échange et de bonheur sur les routes de France, inépuisable mine de souvenirs à la rencontre du poker amateur sous toutes ses facettes », racontent les organisateurs.

Il est « l’occasion de se mêler à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de passionnés et de jouer dans des conditions optimales… Peut-être même pour la première fois. À chaque édition, celui qu’on appelle le WIPT amène son lot de “débutants”, qui découvrent avec une joie souvent mêlée d’un peu d’appréhension le plaisir du poker en live. »