Le train de la Coupe du monde de rugby arrive en gare de Toulouse

Parti de Lille en juillet, le train de la Coupe du monde de rugby 2023 fait un arrêt en gare de Toulouse Matabiau le 31 octobre et le 1er novembre.

Crédit photo : licence pixabay – CC Vladvictoria

Le jour J approche. La Coupe du monde de rugby 2023 s’ouvre d’ici moins d’un an. L’événement se déroule en France, pour la seconde fois, du 8 septembre au 28 octobre 2023. Des matchs sont prévus dans neuf villes, dont Toulouse en Occitanie.

Pour faire monter l’excitation en attendant le coup d’envoi, un train sillonne le pays depuis le 21 juillet. Il est parti de Lille et doit passer par 49 villes jusqu’à son terminus à Paris le 12 novembre. Et bonne nouvelle pour les amateurs du ballon ovale, le train de la Coupe du monde de rugby s’arrêtera en gare de Toulouse Matabiau du lundi 31 octobre au mardi 1er avril. Il est possible de monter à bord gratuitement de midi à 18 heures le premier jour, et de 10h30 à 17h30 le second jour.

Le train de la Coupe du monde et un village rugby à Toulouse

« Expérience immersive, découverte des équipes qualifiées, voyage à travers l’histoire du rugby… », sont annoncés. « Tous les ingrédients seront réunis pour plonger, dès cette année, au cœur de la 10e Coupe du monde de rugby de l’histoire, et lancer les festivités autour de France 2023 ! »

L’une des animations phare du train de la Coupe du monde est un atelier de réalité virtuelle. Il est possible de se plonger dans le match d’ouverture prévu le 8 septembre 2023 entre le XV de France et les All Blacks. Entre l’entrée des joueurs sur le terrain et les hymnes, tout est fait pour y croire. De façon plus conventionnelle, le train de la Coupe du monde de rugby propose aussi une exposition des maillots de chaque équipe ainsi que le Trophée Webb Ellis.

Par ailleurs, en qualité de ville hôte de la Coupe du monde de rugby, Toulouse accueille un Village Rugby sur la place du Capitole. Ce sera « l’occasion de partager des moments de convivialité dans l’esprit de France 2023 et de ses partenaires, avec des animations sportives ouvertes au grand public, en présence d’ambassadeurs et de joueurs. »

Informations pratiques : train de la Coupe du monde en gare de Toulouse Matabiau, le 31 octobre de midi à 18 heures, et le 1er novembre de 10h30 à 17h30. Exposition du Trophée Webb Ellis le 31 octobre dans la Cour Henri IV du Capitole de 19 heures à 20h15, et au marché Victor Hugo de 20h30 à 22 heures. Animations Rugby : 31 octobre de 10 heures à 18h30 sur la place du Capitole