Le trafic reprend après un accident de train entre Toulouse et Montauban

Deux trains de fret se sont heurtés en se croisant entre Toulouse et Montauban dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 octobre. Aucune victime n’est à déplorer. Mais un wagon se trouve en équilibre. Les sapeurs-pompiers réfléchissent à des manœuvres pour le déplacer en toute sécurité.

Les sapeurs-pompiers sont engagés sur un accident ferroviaire impliquant deux trains de fret à Saint-Jory. © Service départemental d’incendie et de secours (Sids 31)

La circulation des trains de voyageurs reprend progressivement entre Toulouse et Montauban « mais de fortes adaptations restent à prévoir », prévient la SNCF à sept heures du matin. Le trafic s’est trouvé suspendu durant plusieurs heures après un accident entre deux trains de fret au niveau de la gare de triage de Saint-Jory, mercredi 5 octobre, aux environs de 1h30.

Aucune victime n’est à déplorer dans cet accident. Trois wagons sont abîmés à cause de frottements. Les deux trains circulaient bien sur des rails différents, mais les wagons étant trop larges pour passer côte à côte, ils se sont heurtés. Ainsi poussé, un wagon s’est retrouvé en équilibre « instable ».

L’intervention des pompiers prendra la journée

Ce wagon en équilibre est vide. Mais il a transporté du chlorure de vinyle et n’a pas été dégazé après. Il reste potentiellement explosif. Cependant, « aucune fuite (n’a été) décelée sur les différents wagons », assure le Service départemental d’incendie et de secours (Sids 31). « Il a été sécurisé et stabilisé par les sapeurs-pompiers. La prochaine opération consistera à remettre ce wagon sur les rails. Nous réfléchissons à des idées de manœuvres possibles pour le dégagement des wagons impliqués. » Les autres wagons transportaient du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

L’intervention devrait s’étaler sur une bonne partie de la journée.