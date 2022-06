Le Stade Toulousain affronte le Castres Olympique en demi-finale du Top 14

Après s’être imposé contre La Rochelle, le Stade Toulousain affronte le Castres Olympique ce vendredi 17 juin à 21 heures.

Les Rouge et Noir sont aux portes de la grande finale. Après s’être imposé contre La Rochelle, 33 à 28, la semaine dernière, Le Stade Toulousain affronte le Castres Olympique à l’occasion de la demi-finale du Top 14 ce vendredi 17 juin à 21 heures. La rencontre se jouera à Nice, dans les Alpes-Maritimes, un département qui ne fait l’objet d’aucune vigilance météorologique particulière.

« Les entraînements se sont bien déroulés cette semaine, malgré la chaleur. Nous pensons être prêts à disputer un match de ce niveau », a déclaré Laurent Thuery, l’entraîneur de la défense, en conférence de presse.

« Comme toute l’équipe, notre charnière a été performante ces dernières semaines, et notamment contre La Rochelle. Il faudra être capable de rééditer la même prestation, au minimum, pour renverser le CO. (…) “Nous devons rester focalisés sur notre jeu et notre performance. Nous ne devons pas nous disperser.”

« Nous sommes avertis de l’adversaire qui nous attend »

Le Stade Toulousain et le Castres Olympique ont l’habitude de se rencontrer, c’est un derby très attendu. Pour l’international sud-africain Rynhardt Elstadt, « le combat sera immense contre Castres. Nous connaissons cette équipe et l’engagement qu’elle met dans les rencontres. Il faut que nous soyons aptes à y répondre ».

Et comme le fait remarquer Laurent Thuery, « les Castrais ont fait preuve d’une incroyable régularité, notamment à domicile, en terminant la saison invaincus à Pierre Fabre. Nous sommes avertis de l’adversaire qui nous attend. »

La composition de Stade Toulousain face au Castres Olympique