Le groupe Scalian recrute 400 personnes pour son siège à Toulouse

Pour l’année 2023, 400 postes sont à pouvoir au siège de Toulouse du groupe Scalian, spécialisé dans le conseil et l’ingénierie. Photo d’illustration. Crédit photo : pxhere – CC Waseem Farooq

Le groupe Scalian, spécialisé dans le conseil et dans l’ingénierie, annonce qu’il compte recruter 400 personnes pour son siège à Toulouse durant l’année 2023. Il s’agira notamment d’ingénieurs et de consultants.

Ce recrutement important s’explique par le besoin du groupe de soutenir sa croissance de 20% observée en 2022. Mais aussi par une volonté de renforcer son expertise dans de nombreux secteurs tels que l’aérospatial, l’automobile, la défense, l’énergie ou encore la santé.

Voici les profils particulièrement recherchés

– Développeurs C/C++/Java/Angular

– Ingénieurs DevOps

– Architectes

– Scrum Master et Product Owners

– Chefs de projets ou AMOA IT

– Data Ingeneers

– Ingénieurs systèmes

– Ingénieur tests et validation logiciel

– Administrateurs/Ingénieurs Linux

– PMO/Chefs de projet

– Ingénieurs qualité fournisseurs ou logiciels

– Ingénieurs HSE/Développement durable/RSE

– Contract managers

– Acheteurs

– Supply Chain Quality Manager

– Contrôleurs de Gestion

Des postes en CDI dans le groupe Scalian à Toulouse

« Tous ces postes, en CDI uniquement, sont des emplois pérennes qui s’adressent principalement à des ingénieurs et consultants expérimentés, justifiant d’au moins 3 à 5 ans d’expérience », fait savoir le groupe Scalian. Il est possible de postuler directement sur le site de l’entreprise via la rubrique Carrières.

Parmi les candidats retenus, 300 rejoindront les effectifs de la division Performance des opérations. Les autres feront partie de la division Systèmes numériques. Ils évolueront dans les nouveaux locaux du groupe Scalian dans la zone d’activité de Basso Cambo, dans l’Ouest de Toulouse. D’une superficie de 4 000 m², ces locaux flambants neufs se situent dans un parc d’un hectare. Ils peuvent accueillir jusqu’à 400 salariés.