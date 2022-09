Le festival gourmand Toulouse à table remet le couvert

Le festival gourmand Toulouse à Table se tient sur le square Charles de Gaulle du 7 au 10 septembre. Trois nocturnes, de nombreuses animations et des dégustations au programme de l’événement.

Le festival Toulouse à Table se tient sur le square Charles de Gaulle du 7 au 10 septembre avec de nombreuses dégustations au programme. Photo d’illustration. Crédit photo : Bryan Faham / Le JT

Une petite faim ? Le festival gourmand Toulouse à Table revient pour une nouvelle édition. Il est organisé sur le square Charles de Gaulle, à deux pas de la place du Capitole, du mercredi 7 au samedi 10 septembre. De nombreuses animations et dégustations sont au programme.

Chaque année, Toulouse devient la cité du bien-vivre et du bien-manger à l’occasion du festival Toulouse à table. L’événement organisé durant quatre jours a pour mots d’ordre : la convivialité bien sûr, la générosité, le partage et la gastronomie. Les petits vins festifs et gouleyants ne seront pas oubliés.

Trois nocturnes pour Toulouse à table

« Le rendez-vous se veut avant tout gourmand », annoncent les organisateurs sur le site du festival. « On ne va pas s’ennuyer et surtout pas sortir de ces quatre jours avec la faim ! » Il se veut aussi être un « véritable lieu de convergence, d’échanges, d’information, de découvertes, de ventes, d’animations, de concours et de valorisation des produits, des producteurs et des filières locales ».

Trois nocturnes sont au programme du festival gourmand de la Ville rose :

– le 07 septembre : une première nocturne dont le thème est à préciser ;

– le 08 septembre : nocturne « foie gras et champagne » ;

– le 09 septembre : nocturne « huîtres, saucisse by Moustache et vins blancs ».

L’ouverture du Village est prolongée jusqu’à 22 heures pour l’occasion.

Informations pratiques : Toulouse à table, du 7 au 10 septembre, de 9 heures à 22 heures, 20 heures le samedi, sur le square Charles de Gaulle ; gratuit ; toulouseatable.org