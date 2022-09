L’association toulousaine M4Impact, ambassadrice de l’éthique en entreprise

L’association toulousaine M4Impact fédère des salariés, des dirigeants, des étudiants, des indépendants…, bref, des actifs, qui souhaitent que le monde de l’entreprise s’implique davantage dans la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

L’association toulousaine M4Impact s’adresse aux actifs qui veulent s’engager pour plus de RSE @Hélène Ressayres-JT

« Nous ne sommes pas obligés d’attendre que notre entreprise mette en place une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR) pour déployer des actions à titre personnel comme recycler ses déchets ou améliorer l’accueil de ses stagiaires. Chacun fait partie de la solution », estime Olivia Lans Hebrard, déléguée générale de M4Impact. C’est pour rassembler ceux qui souhaitent agir que cette association s’est lancée en mars 2022.

Soutenue par la Fondation Oïkos et créée par Rémi Demersseman, également directeur de la publication du Journal Toulousain, M4Impact fédère des actifs « qui souhaitent bouger les lignes ». « Nous voulons offrir la possibilité à chacun de rejoindre un collectif pour se sensibiliser à la RSE, apprendre des expériences des autres et mettre en place des actions », indique Olivia Lans Hebrard.

La RSE devient essentielle pour les entreprises

Selon la définition du ministère de la Transition écologique, la responsabilité sociétale des entreprises est « un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes ». « Ce n’est pas obligatoire dans les entreprises. Mais c’est une tendance qui va prendre de plus en plus d’importance », prévoit la déléguée générale de M4Impact.

La RSE devient en effet essentielle. « Nous ne pouvons plus faire l’impasse dessus. Les démarches RSE deviennent un passage obligatoire pour répondre à un appel d’offres notamment », note Olivia Lans Hebrard, également coach professionnelle. La délégué générale de l’association ajoute : « Sans oublier que mettre en place une démarche RSE dans une entreprise permet d’améliorer de 15 % sa performance économique ».

À qui s’adresse M4Impact ?

M4Impact s’adresse donc à la fois aux managers et dirigeants, mais aussi aux salariés. « La RSE a de l’intérêt pour les gérants de société et les collaborateurs. Cela permet aux entreprises de gagner en performance et aux employés de retrouver du sens dans leur travail », souligne la coach professionnelle. Les indépendants, étudiants et personnes en recherche d’emploi peuvent également rejoindre l’association.

« Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent s’impliquer pour engager l’entreprise vers une démarche plus positive, éthique et durable », précise Olivia Lans Hebrard. Il suffit d’une cotisation d’un euro par mois pour adhérer à M4Impact. « Nous avons voulu créer une association pour faciliter la participation de chacun indépendamment de ses ressources », explique la déléguée générale.

Ce que propose M4 Impact à ses adhérents

Après avoir rejoint l’association, les adhérents ont accès à un forum numérique privé où dirigeants, étudiants et salariés peuvent échanger entre eux. « Nous avons voulu faire rencontrer des personnes différentes, mais qui ont toutes le pouvoir d’agir », informe Olivia Lans Hebrard. Des visioconférences sont aussi organisées. M4Impact a en effet des adhérents dans toute la France.

« Tout le monde est en lien les uns avec les autres. Les gens se sentent ainsi moins seuls dans leur envie de transformer en profondeur l’entreprise », sourit la déléguée générale. Mais rien n’oblige les adhérents à mettre en place des actions. « C’est l’avantage de l’association. L’on peut y adhérer simplement pour s’imprégner d’une dynamique responsable ou pour y trouver des inspirations », assure la coach professionnelle.

L’association sensibilise les salariés à la RSE

À terme, M4Impact a un objectif de 10 000 adhérents. « L’association sera écoutée autrement. Ce sera une véritable partie prenante. Grâce à la force du collectif, nous allons pouvoir faire bouger les mentalités », se réjouit d’avance Olivia Lans Hebrard qui envisage même de se rendre au ministère du Travail, une fois ce but atteint. En plus d’accompagner le collectif, M4Impact intervient auprès de salariés et d’étudiants.

« Des entreprises, des collectivités et des écoles nous contactent pour sensibiliser leurs collaborateurs et leurs élèves à travers la “fresque RSE” », détaille la déléguée générale. Élaborée par Rémi Demersseman, elle permet « à la manière de la fresque du climat, de comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale en entreprise ». Elle sera présentée lors du congrès international de la RSE qui se tiendra en octobre prochain, à la Cité de la RSE de Toulouse.