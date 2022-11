Lancement de la 1ère édition du festival inclusif “Villes pour Tous” à Toulouse et autour

La première édition du festival “Villes pour tous”, anciennement proposé sous le format “Rencontres ville & handicap”, est organisée du lundi 21 au dimanche 27 novembre dans la métropole de Toulouse. Au programme : expositions, projections de films, ateliers, rencontres et spectacles à destination de tous les publics, notamment des personnes en situation de handicap.

Lancement du festival “Villes pour Tous” à Toulouse. Crédit photo : Toulouse Métropole

« Le handicap, c’est l’affaire de tous », déclare Christophe Alvès, conseiller municipal en charge des centres sociaux, du handicap et de la vie associative à Toulouse. Ce lundi 21 novembre a marqué le lancement de la première édition du festival “Villes pour tous”, un nouveau format des “Rencontres ville & handicap”, organisées depuis plus de dix ans dans la ville rose.

De nombreux événements pensés pour tous les publics, notamment ceux en situation de handicap, ont lieu jusqu’au dimanche 27 novembre. Ils se déroulent à Toulouse et dans la métropole. Une “dégustation de vin à l’aveugle” est notamment organisée par le Centre de transcription et d’édition en braille dans les locaux du restaurant Rowling club sur l’île du Ramier.

De la culture pour tous

Il est par exemple possible de vivre une expérience immersive proposée par les personnes déficientes visuelles de l’association ariégeoise Pourquoi Pas Moi dans la salle de spectacle du Bascala jusqu’au mercredi 23 novembre. « L’art photographique se visite sous les doigts, les yeux bandés, dans une ambiance sonore et parfumée », tease les organisateurs.

La compagnie Les mains pour le dire propose de découvrir son spectacle jeunesse “Craac” au Centre culturel du quartier de la Brique Rouge. Il raconte l’histoire d’un jeune ours obligé de fuir sa banquise qui craque. Mais l’animal a bien du mal à trouver une nouvelle maison, car tous ses congénères le refusent à cause de ses différences.

“Villes pour tous” s’associe avec le festival “Séquence court-métrage”, qui se déroulera du 7 au 11 décembre prochain, pour organiser une soirée spéciale à la médiathèque José Cabanis. Des films de fiction, d’animation et des documentaires qui mettent en lumière les différences seront projetés.

Le handisport sous le feu des projecteurs

En plus des ateliers de braille et de langue des signes, le Bascala accueille des initiations au handisport dans le cadre du festival “Villes pour tous”. Elles se solderont par de grandes olympiades inclusives et ludiques samedi 26 novembre.

Mais avant de laisser place à la compétition, les participants pourront s’inspirer du travail de la compagnie BaNCALE. Elle présente un spectacle de cirque intitulé “Le membre fantôme” dans la salle du Bascala mardi 22 novembre. Les artistes enchaîneront les figures aériennes comme au sol, en béquilles ou en fauteuil. Aussi, l’espace nautique de Colomiers propose jusqu’au 24 novembre des parcours aquatiques à destination de tous les publics afin de mieux appréhender l’eau et la natation.

“Cugnaux se mobilise pour l’emploi”

Plusieurs ateliers et rencontres sont organisés à Cugnaux pendant le festival “Villes pour tous”. À l’image des “ateliers de préparation aux entretiens” dans la salle communale, durant lesquels ont lieu des simulations d’entretien d’embauche avec des employeurs. Ou encore des animations autour de la “e-réputation” et des télécandicatures.

De même, la mairie de Cugnaux propose un atelier de sensibilisation à destination des employeurs, pour déconstruire les préjugés au sujet de l’emploi des personnes handicapées. Il sera animé par Oristelle Marx, une ancienne joueuse de tennis en fauteuil roulant. Elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux paralympiques dans les années 90. Aujourd’hui, elle est formatrice en recrutement pour les entreprises.

Infos pratiques : Festival “Villes pour Tous”, Toulouse. Du lundi 21 au dimanche 27 novembre 2022. Programme complet disponible en ligne.