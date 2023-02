La SNCF prévoit une centaine de recrutements à Toulouse

Pour l’année 2023, la SNCF compte recruter quelque deux-cents personnes, dont une centaine rien qu’à Toulouse. Plusieurs job dating sont prévus.

Un train ne gare de Carmaux, dans le Tarn. Crédit photo : CC BY SA Yoyo697 – Wikimedia commons

Afin de faire fonctionner le plus grand réseau ferroviaire de l’Europe, la SNCF regroupe 150 métiers différents. Et pour faire tourner la machine, l’entreprise a procédé à six-mille recrutements en 2022. Parme eux, 220 postes ouverts en terres occitanes.

Pour l’année 2023, la SNCF compte recruter une centaine de personnes rien qu’à Toulouse. Au niveau de toute l’Occitanie, la compagnie compte faire entrer dans ses rangs quelque deux-cents personnes au total, comme le fait savoir Actu.fr.

Des recrutements à la SNCF à Toulouse

« Une grosse partie de ces recrutements sont réalisés dans le cadre des AFNT (Aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse). Le projet démarre fin 2023, notamment sur les raccordements pour la LGV, développer l’offre des TER… », précise SNCF Réseau Occitanie à nos confrères.

Des postes sont ouverts à différents niveaux de compétences, du bac pro au master. Pour les nouvelles recrues, la formation académique est généralement complétée par une formation en interne propre à la société. Et bonne nouvelle pour les chercheurs d’emploi à Toulouse, les recrutements prévus à la SNCF sont principalement en CDI.

Des job dating en Haute-Garonne

Des offres sont déjà consultables sur le site de la compagnie ferroviaire. Elle recherche par exemple un surveillant de travaux de génie civil et un opérateur plateforme en Haute-Garonne, des électriciens en Hautes-Pyrénées et dans le Lot, et même des conducteurs de train en Aveyron.

Plusieurs job dating seront organisés, comme le Salon de l’emploi à Aucamville le 16 février, ou encore le Salon TAF les 16 et 17 mars à Toulouse.