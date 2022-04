La place Ahmed Chenane inaugurée au nord de Toulouse

La place nommée Ahmed Chenane a été inaugurée dans le quartier des Izards au nord de Toulouse mercredi 20 avril.

La place Ahmed Chenane à Toulouse. Crédit photo : © Google 2022

Les habitants du quartier des Izards, au nord de Toulouse, ont pu assister à l’inauguration de la place Ahmed Chenane, mercredi 20 avril. Il s’agit d’une « initiative des associations Izards Attitude et Tactikollectif, pour que la mémoire des chibanis qui ont reconstruit la France ne soit pas oubliée », selon François Piquemal, du groupe de l’opposition municipale AMC.

✂️Ce matin inauguration de la Place Ahmed Chenane aux Izards à #Toulouse en présence de sa famille.



Une initiative des associations Izards Attitude et Tactikollectif, pour que la mémoire des chibanis qui ont reconstruit la France ne soit pas oubliée.👷🏽‍♂️#PasUneVoixPourLePen 🙅🏽‍♀️ pic.twitter.com/ooBRVHZPab — François Piquemal (@FraPiquemal) April 20, 2022

« Un hommage particulièrement émouvant, en présence de ses enfants et de sa famille, est rendu à cet homme généreux qui s’est tellement investi pour la vie du quartier », souligne le député de la Haute-Garonne, Jean-Luc Lagleize, sur un réseau social.

[#SurLeTerrain] aux #Izards à #Toulouse pour l’inauguration de la Place Ahmed CHENANE. Un hommage particulièrement émouvant, en présence de ses enfants et de sa famille, est rendu à cet homme généreux qui s’est tellement investi pour la vie du quartier #solidarité pic.twitter.com/vsVveYLFoS — Jean-Luc LAGLEIZE (@JeanLucLAGLEIZE) April 20, 2022

Le nom de la place Ahmed Chenane a été décidé durant le conseil municipal du 19 mars 2021, selon le Tactikollectif. « Monsieur Ahmed Chenane a œuvré dans l’intérêt général du quartier depuis qu’il y est arrivé dans les années 1960. Cette décision est la reconnaissance du rôle et de la place qu’ont tenue nos ainés, et à travers la figure d’Ahmed Chenane, ce sont tous ces héros du quotidien qui sont honorés. Cette décision est aussi symbolique d’un récit commun et partagé », d’après le collectif.