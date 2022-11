La ferme de Candie s’ouvre au public à Toulouse

La Ville de Toulouse veut ouvrir la ferme de Candie à divers publics. Ce domaine agricole, qui reste méconnu des habitants de la Ville rose, va ainsi accueillir un tiers lieu, une guinguette et un restaurant. L’objectif : attirer les Toulousains sur le domaine.

La ferme de Candie abrite un château CC BY-SA 3.0 Elizloison

Il va y avoir du changement à la ferme de Candie à Toulouse. Ce domaine, propriété de la mairie depuis 1975, est exploité par l’une des rares régies agricoles françaises. Il dispose de 250 hectares de champ dans lesquels sont cultivés des lentilles, du blé, ou du soja et de 100 hectares de réserves foncières ou d’espace de compensation écologique situés dans plusieurs quartiers de Toulouse.

Le site comporte aussi des vignes et un verger de pommes, kiwis et raisin de table sur 25 hectares. Le tout certifié bio. La ferme de Candie est ainsi l’une des plus grandes exploitations en agriculture biologique d’Occitanie.

Mettre en valeur la ferme urbaine pour attirer les Toulousains

Ce site reste pourtant méconnu des Toulousains. La Ville a donc décidé de changer les choses. Elle va ouvrir le siège du domaine, installé non loin de l’aéroport Toulouse-Francazal, à des publics divers. C’est sur ce site que se trouvent les vignes et le verger. « L’idée est de mettre en valeur le domaine de Candie », souligne Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire chargé du bien manger.

En plus du vignoble, le siège du domaine abrite un château inscrit au titre des Monuments historiques, un pigeonnier, d’anciennes écuries et une maison de maître. La Ville compte justement, pour attirer de nouveaux publics, engager toute une série de rénovations dans certains de ces bâtiments.

La maison de maître du domaine deviendra un « lieu de vie »

La mairie va ainsi transformer la maison de maître en « lieu de vie ». « Nous allons y créer des salles de réunions pour les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation, notamment les institutionnels et professionnels. Ce sera un lieu de rencontres pour tous les sujets liés à ces thèmes », explique Jean-Jacques Bolzan.

Cette maison de maître, qui ouvrira fin 2023, abritera aussi une cuisine pédagogique. « Des chefs pourront donner des cours de cuisine aux seniors ou aux élèves toulousains », prévoit l’adjoint au maire. Aux enfants, il imagine d’ailleurs faire « découvrir le vignoble » ou proposer « des ateliers dans la maison de maître ».

Un futur restaurant et une guinguette pour s’ouvrir au grand public

Outre la maison de maître, les anciennes écuries vont également bénéficier d’une vaste rénovation pour accueillir un restaurant. « Des produits du terroir seront proposés, pas seulement ceux du domaine de Candie mais de toute la région Occitanie », précise l’adjoint au maire. L’ouverture de ce restaurant est prévue pour 2024.

Mais avant, les Toulousains pourront profiter d’une guinguette dès avril prochain. Elle s’installera près du pigeonnier. « Cette guinguette permettra d’attirer les Toulousains sur le site. Le but est qu’ils reviennent ensuite pour découvrir le lieu, notamment aux portes ouvertes au mois de juin », indique Jean-Jacques Bolzan.

Faire du site « le lieu régional de l’alimentation et de l’agriculture durable »

La Ville espère aussi les voir prendre part à la fête des vendanges et aux futurs événements agricoles et culturels qu’elle proposera en lien avec ses partenaires comme le MIN. Si la mairie ouvre aujourd’hui le domaine de Candie, elle veut, à terme, en faire « le lieu régional de l’alimentation et de l’agriculture durable ouvert à tous ».

« Aujourd’hui l’alimentation est un des sujets majeurs dans notre société. On en parle partout. Il y a de plus en plus la volonté d’assurer une alimentation saine et durable pour tous. On s’est dit qu’il fallait montrer l’exemple avec ce domaine », conclut l’adjoint au maire.