Toulouse. L’association La Barque ne sera pas expulsée… pour l’instant

L’association La Barque, installée sur l’île du Ramier à Toulouse, a appris auprès de la Mairie, qu’elle peut continuer à occuper ses locaux pour l’instant.

Les locaux de l’association La Barque disposent d’une cour dans laquelle les personnes précaires accueillies se détendent © Association La Barque

Une dizaine de jours de répit. C’est ce qu’ont les membres de l’association La Barque qui accueille des publics précaires à Toulouse. En juin dernier, ils ont appris que la structure devra quitter les locaux qu’ils occupent sur l’île du Ramier à cause du réaménagement du lieu envisagé par la municipalité toulousaine.

« Depuis plusieurs semaines, les bénévoles de la Barque remuent ciel et terre pour empêcher la fermeture de l’accueil de jour logé dans le local du Pulsator », explique l’association mercredi 19 octobre. « La mairie de Toulouse nous a fait savoir qu’elle renonçait à venir chercher les clés du local comme prévu ce vendredi à l’endroit où les bénévoles accueillent depuis 2005 les personnes en situation précaire. »

L’association La Barque et la Mairie de Toulouse doivent s’entretenir début novembre

« L’état d’avancement des travaux sur l’île du Ramier permet la poursuite des activités de votre association au sein du local Pulsator. Ce délai va nous laisser le temps de continuer à travailler les pistes de relocalisation de votre activité et éviter ainsi une rupture de votre action. D’ores et déjà, nous avons une piste à explorer sur l’île du Ramier. Les services de la Mairie ont une réunion de travail la semaine prochaine pour étudier ce qui est possible de déployer sur le lieu visé », indique la municipalité dans un courrier dévoilé par l’association. Les deux parties doivent reprendre contact durant la première semaine de novembre.

« Il nous faut avoir encore la certitude que les accueillis pourront bénéficier ici, sur l’île, jusqu’à la fin de la trêve hivernale au moins, d’un lieu qui les mette à l’abri des intempéries, plusieurs après-midi par semaine. Nous avons besoin de temps pour les aider à passer ces mois difficiles. La mairie doit nous l’accorder », écrit l’association La Barque.