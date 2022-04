Jean-Luc Moudenc : “Monsieur le Président, la France s’est exprimée, à vous de l’écouter”

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a réagi à la réélection d’Emmanuel Macron à la tête de l’État pour cinq ans.

Dans un message publié en fin de journée du lundi 25 avril, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (LR) « félicite chaleureusement Emmanuel Macron pour sa très nette réélection, historique sous la Ve République ». Il estime que « ce vote des Français préserve les intérêts stratégiques de notre pays dans un contexte international et économique particulièrement délicat ».

Puis, il tempère la victoire du candidat de La République en marche. « Comme le Président réélu l’a lui-même reconnu, ce résultat ne doit pas dissimuler l’ampleur des difficultés de notre pays et des défis à relever ». L’élu toulousain considère qu’ « il est urgent de redonner des perspectives positives à ceux qui souffrent et craignent pour leur avenir et celui de leurs enfants ».

Après la victoire d’Emmanuel Macron, le maire de Toulouse appelle au rassemblement

Jean-Luc Moudenc souligne que nombre d’électeurs ont préféré voter en faveur de la candidate du Rassemblement national. « Les 13,3 millions de nos concitoyens qui ont préféré Marine Le Pen ne sont pas d’extrême droite et il importe de les considérer, d’entendre leurs préoccupations. » Il ajoute que « de même, on ne peut ignorer l’opinion des électeurs qui ont “utilisé le bulletin E. Macron pour faire barrage” et non par adhésion ».

Le maire de Toulouse rappelle que « la situation de notre pays et de notre peuple, fracturés comme jamais, exige un esprit de rassemblement qui soit partagé par l’exécutif et par toutes les familles politiques responsables, pour accomplir les réformes démocratiques, sociales et écologiques indispensables ». Et il conclut son message par ces mots : « Monsieur le Président, la France s’est exprimée, à vous de l’écouter. »

Il convient de rappeler que Jean-Luc Moudenc a soutenu Valérie Pecresse durant la campagne présidentielle avant le premier tour. Après l’élimination de cette dernière, le maire de Toulouse a fait savoir qu’il voterait pour Emmanuel Macron au second tour.