Jack Willis, ex-joueur des Wasps, signe avec le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain annonce le recrutement de Jack Willis. Ce joueur anglais faisait partie des Wasps, qui sont placés en redressement judiciaire.

Jack Willis signe avec les Rouge et Noir. © Stade Toulousain

Du renfort à Ernest Wallon. Le Stade Toulousain a annoncé, jeudi 24 novembre, le recrutement du troisième-ligne aile Jack Willis. Le club précise qu’en « sa qualité de joueur additionnel, l’international Anglais rejoint le Stade Toulousain jusqu’à la fin de cette saison 2022-2023 ».

Incredibly excited and grateful for the opportunity to play for @StadeToulousain 🔴⚫️ pic.twitter.com/2UAmHCalHF — Jack Willis (@jackswillis7) November 24, 2022

« Nous sommes très heureux d’accueillir un joueur comme Jack Willis au sein de notre effectif. Nous connaissons ses qualités de rugbyman et apprécions qu’il nous témoigne sa confiance. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue à Toulouse ! », déclare le président du club haut-garonnais Didier Lacroix, à travers un communiqué.

Jack Willis, de la puissance et du dynamisme chez les Rouge et Noir

Âgé de 25 ans, Jack Willis est sans club depuis le placement en redressement judiciaire des Wasps le 17 octobre dernier. En conséquence, l’équipe a déclaré forfait pour le reste de la saison 2022-2023, et l’ensemble du personnel, y compris les joueurs, a été licencié.

Jack Willis a disputé plus de 80 matchs avec son ancien club des Wasps. « Fort de son expérience du haut niveau acquise au sein du XV de la Rose (5 sélections), il renforcera le pack Rouge et Noir par sa puissance et son dynamisme », espère le Stade Toulousain.