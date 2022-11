Interview Coupe du monde de rugby 2023 : Laurence Arribagé

Le compte à rebours a commencé. Le 8 septembre 2023, le coup d’envoi du premier match de la Coupe du monde de rugby opposant la France aux All Blacks aura lieu au Stade de France. Terre de rugby par excellence, la ville de Toulouse accueillera cinq rencontres de la Coupe du monde. Pour l’occasion, le Journal Toulousain est allé à la rencontre de personnalités locales pour leur poser deux, trois questions sur l’univers de l’ovalie. Ce mois-ci, c’est Laurence Arribagé, l’adjointe au maire de Toulouse, en charge de la coordination des politiques sportives, qui nous raconte son rapport avec le rugby…

Laurence Arribagé fréquente régulièrement les stades ©Laurence Arribagé

Laurence Arribagé, quel est votre rapport avec le monde du rugby ?

Je rappelle que je suis mariée à un joueur de foot ! Mais depuis 2014 je suis adjointe au maire de Toulouse en charge de la politique sportive et de la relation avec les clubs sportifs… Et j’ai la chance d’avoir à Toulouse un des plus grands clubs du monde avec le Stade Toulousain.

On parle souvent des valeurs de l’ovalie… Quelle est pour vous la valeur la plus représentative du rugby ?

Le rugby c’est beaucoup plus qu’un sport à Toulouse, c’est un art de vivre. Il fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Toulouse partage avec l’ovalie les valeurs de solidarité, de partage, de vivre ensemble et de convivialité. Je pourrais aussi parler de passion, de discipline et de respect !

Comment définiriez-vous ce sport ?

Le rugby est un sport qui se joue à 15 et à la fin, c’est Toulouse qui gagne. C’est surtout un sport où tous les gabarits peuvent s’exprimer. Comme dit le dicton, il y a ceux qui jouent du piano, et ceux qui les déménagent…

Suivez-vous une équipe en particulier ?

Le Stade Toulousain, le Stade Toulousain et encore et toujours le Stade Toulousain. Les garçons et les filles qui nous ont régalés la saison dernière ! Pourquoi celle-là ? Parce que je suis chauvine et parce que c’est la meilleure !

Laurence Arribagé maîtrise également le ballon ovale

Quel moment rugbystique vous a procuré le plus d’émotion ?

Dernièrement, le grand chelem de l’Equipe de France en 2022, après 12 ans de disette ! Et face au XV de la Rose en plus. De bon augure à quelques mois de la Coupe du monde.

Quel est votre joueur de rugby favori ?

Antoine Dupont, qui n’a de commun que son patronyme. Il est impressionnant sur le terrain et authentique, humble et discret en dehors. Celui qui en parle le mieux, c’est encore son coach, Ugo Mola : « J’entends parfois les gens dire qu’Antoine n’est pas si, qu’il n’est pas ça… Mais peut-être que le rugby a simplement besoin d’un porte-drapeau comme lui, qui parle davantage sur le terrain qu’ailleurs, d’un garçon qui n’est pas dans les frasques ou les grandes déclarations mais qui est juste un chouette mec de 25 ans, qui donne envie aux autres de le suivre. »

Antoine Dupont est le joueur préféré de Laurence Arribagé ©Laurence Arribagé

Si vous étiez joueuse, quel poste occuperiez-vous ?

Difficile de me projeter là… Pilier ? Non, pas vraiment… Peut-être demi d’ouverture, parce qu’il faut être stratège et ne pas avoir peur des plaquages à répétition ! (rires)

Une anecdote en lien avec le rugby ?

Oui mais impossible à raconter…

Questions existentielles

À votre avis pourquoi le ballon de rugby est ovale ?

Pour complexifier les choses et créer de l’incertitude.

Quel est votre juron favori pour pester contre l’arbitre ?

Je peux râler mais pas de juron !

Pensez-vous que le rugby est encore un sport du Sud-Ouest ?

C’est LE sport du Sud-Ouest ! Autant que le foie gras, même plus !

Un souvenir de troisième mi-temps ?

Non, hélas ! (rires)

Pouvez-vous citer trois noms de rugbymen emblématiques ?

Vincent Clerc, Thierry Dussautoir, Maxime Médard. Mince je n’ai cité que des Toulousains !

Et la Coupe du monde alors ?

Quel genre de spectatrice êtes-vous lors d’un grand événement comme la coupe du monde ?

Bruyante et pénible !

Suivrez-vous cette coupe du monde ?

Évidemment ! Avec cinq matchs au Stadium et un village rugby où la fête sera belle surtout si l’Equipe de France nous régale !

Outre la France, quelle équipe pourrait être votre favorite ?

Je n’en vois pas une autre, mais en me faisant violence, je dirai les Blacks (Nouvelle-Zélande, NDLR).

À votre avis, quel sera le podium de cette Coupe du monde ?

France – Nouvelle-Zélande – Angleterre.