Voici des idées de sorties pour ce week-end à Toulouse

Musique classique, festival culturel ou visite guidée… En ce week-end du 23 et 24 juillet, le Journal Toulousain a sélectionné pour vous quatre idées de sorties à faire à Toulouse et ses environs.

Hommage à Ennio Morricone

Dans le cadre du Festival de Toulouse, la Ville rose reçoit l’un des grands violoncellistes de la nouvelle génération, Edgar Moreau. Il vous fera redécouvrir la musique d’Ennio Morricone, l’un des plus grands compositeurs ayant écrit pour le septième art, en compagnie du pianiste Aurèle Marthan et du ténor Jesse Mimeran.

L’Américain Yo-Yo Ma s’était aventuré le premier dans l’interprétation de musiques de film, ouvrant ainsi la voie à une véritable tendance moderne dans l’univers de la musique classique. Ce soliste avait même enregistré un album, dirigé par Ennio Morricone lui-même.

C’est dans ce sillage que ces trois artistes aux personnalités flamboyantes, s’unissent pour servir une grande musique, audacieuse, fougueuse mais aussi mélancolique. Ce programme explore chaque trésor du répertoire du Maestro afin de lui rendre hommage, lui qui a mis la dernière touche à son œuvre lors de sa tournée d’adieux en 2018.

Infos pratiques : “Il était une fois Ennio Morricone”, le dimanche 24 juillet, à 21h, au jardin Raymond VI à Toulouse.

Tarifs : de 23 euros à 32 euros. Billetterie en ligne.

Partez en croisades

©Paysdoc

Remontez le temps et partez à l’aventure sur les traces des chevaliers et des Cathares au travers d’une nouvelle visite guidée du spécialiste du genre, Pays d’Oc. L’agence de création de concepts culturels insolites dépêche ce week-end un guide qui vous emmènera dans l’univers des batailles du Moyen-Âge. Vous y apprendrez que les croisades contre les Albigeois ont débuté en juillet 1209, soit il y a 823 ans exactement. Plus largement, elles ont redessiné les frontières de l’Occitanie.

Une visite à pieds de deux heures dans les rues de Toulouse pour découvrir une des faces cachées de la Ville rose. C’est notamment de cette croisade contre les Albigeois qu’est né le Couvent des Jacobins. Sa construction débute en 1229, pour abriter l’ordre des Frères prêcheurs, fondé par Dominique Guzman, le futur Saint Dominique. Les travaux auront duré un siècle avant qu’il ne devienne l’un des couvents dominicains les plus importants. Une histoire parmi tant d’autres que vous pourrez écouter durant la visite.

Infos pratiques : Visite guidée “Les Croisades”, le samedi 23 juillet, à 10h30. Le lieu de départ sera communiqué par mail après l’inscription en ligne. Tarifs : 12 euros par adulte, 6 euros par enfant.

Le festival polynésien de L’Union

L’association “Ori Heitiare Tahiti” organise la deuxième édition du Festival “Fenua No Te Heiva” à L’Union. C’est le rendez-vous incontournable pour tous les natifs, les originaires, ou encore les passionnés de la Polynésie. Vous y retrouverez de nombreuses animations et pourrez participer ou observer les jeux traditionnels de la région comme la course de porteurs de fruits, le lever de pierre ou encore de lutte polynésienne. Mais aussi de nombreux spectacles, de danse tahitienne bien sûr, mais aussi de percussions, de danse du feu, de musique…

Sans oublier les artisans présents qui mettront à l’honneur le savoir-faire polynésien : sculpture, perles, bijoux, ukulele, monoï… Mais aussi la culture locale avec l’exposition d’un four polynésien, de tenues et d’accessoires traditionnels… et des démonstration de massages et de tatouages ancestraux. La gastronomie sera également mise à l’honneur grâce à la présence, sur place, de food-trucks dont les spécialités polynésiennes raviront les papilles des visiteurs.

Infos pratiques : Festival “Fenua No Te Heiva”, jusqu’au 24 juillet inclus, à la Halle Saint-Caprais de L’Union. Entrée générale gratuite.

Concert de harpe électroacoustique

© Lionel Pesqué

Prenez une harpe classique, ajoutez-y des pédales de boucles et d’effets, faites mijoter avec des arrangements de musique pop ou jazz, pimentez le tout d’improvisations et de compositions personnelles : voici le menu de la soirée proposée par la Cave Po’. Il s’agit d’un concert donné par la musicienne éclectique Rébecca Féron.

Cette harpiste, cheffe d’orchestre, compositrice et exploratrice, collabore avec nombre d’artistes de la scène toulousaine et d’ailleurs, comme FrederikA, Mélanie Fossier, François Dorembus, Ernest Barbery, le slameur Mighz, le saxophoniste Ferdinand Doumerc ou encore le compositeur Laurent Rochelle… De fait, chez elle, la musique a un goût de cuisine fusion.

Infos pratiques : “Rébecca Féron solo”, le samedi 23 juillet, à 21h, à la Cave Poésie, 71 rue du Taur à Toulouse.

Billetterie en ligne. Tarifs : 14 euros.