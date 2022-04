Heroïc fantasy, handisport, humour et critique des médias… 4 idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Visiter la Ville rose grâce à l’heroïc fantasy, découvrir les disciplines handisport place du Capitole, rire des clichés sur les habitants du Sud-Ouest ou aiguiser son esprit critique grâce à des ateliers sur les médias… Voici quelques idées de sorties à faire ce week-end à Toulouse.

Découvrir l’histoire toulousaine grâce à l’heroïc fantasy

Visitez Toulouse à travers l’univers de vos sagas préférées. © paysdoc.com

Pour les fans d’heroïc fantasy, une visite de Toulouse, baptisée “Échos de Fantasy”, est organisée ce week-end par paysdoc.com. Vous y décoderez les mystères de vos sagas préférées tout en plongeant dans l’histoire de la Ville rose. Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones… La visite guidée utilise les éléments de ces célèbres séries pour faire découvrir ou redécouvrir Toulouse aux passionnés. Pourquoi Robb Stark tenait-il tant à s’allier aux Frey des Jumeaux ? Les femmes guerrières ont-elles vraiment existé ? Quelles forces symboliques se cachent sous les couleurs des maisons de Poudlard ? Les nains d’Erebor étaient-ils fans d’ArtDéco ? Toutes ces questions et bien plus encore servent de point de départ aux de nombreuses histoires toulousaines.

Infos pratiques : “Échos de Fantasy”, samedi 23 avril 2022 de 15h à 17h. Lieu de rendez-vous communiqué par mail après la réservation en ligne.

Fêter le handisport

Pour découvrir le handisport, rendez-vous samedi place du Capitole. © Comité Régional Handisport Occitanie

Le Comité Régional Handisport Occitanie organise samedi 23 avril une grande journée de découverte du handisport, place du Capitole à Toulouse. Au programme, des démonstrations, des initiations et des rencontres avec des clubs et des sportifs de haut niveau de la région. Les visiteurs pourront ainsi découvrir de nombreuses disciplines handisport, comme le basket fauteuil, le tir à la carabine laser sonore, la boccia, l’escalade, le golf et pleins d’autres encore. Pour les enfants, un challenge sous forme d’atelier de sensibilisation sera organisé tout au long de la journée sur les 3 200 m² entièrement dédiés au handisport en plein cœur de la Ville rose. Une occasion unique de découvrir le handisport dans une ambiance conviviale, à un peu plus de deux ans de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Infos pratiques : “Handisport en fête”, place du Capitole à Toulouse, samedi 23 avril de 10h à 17h.

Savoir rire de soi-même

Mélissa Billard, Pat Borg et Fred Menuet reviennent avec un nouveau spectacle. © Studio 55

Après le succès de leur premier spectacle, “Toulousain”, Mélissa et Fred sont de retour sur scène avec une seconde production, sobrement intitulée “Toulousain 2”. Désormais accompagnée de Pat Borg, la troupe reprend du service avec leurs sketchs sur la région toulousaine et ses habitants. Sur la scène du Studio 55, dont le trio a pris les commandes depuis novembre 2021, ils s’amusent des clichés sur les habitants du Sud-Ouest, en chambrant les Toulousains, les Bordelais, mais aussi les Tarnais, les mecs d’Airbus ou encore les Occitans. À partir du samedi 23 avril, et jusqu’au jeudi 26 mai, ce nouveau spectacle est à retrouver sur scène, avec en prime, les samedis 23 et 30 avril, “Toulousain” en première partie. De quoi se donner l’occasion de rire, même sur des clichés qui peuvent nous concerner.

Infos pratiques : « Toulousain 2 », au Studio 55, 55 avenue Louis Breguet à Toulouse, samedi 23 avril à 21h. Tarif unique de 28 euros. Plus d’informations sur les dates futures et la billetterie sur le site du Studio 55.

Aiguiser son esprit critique

De nouveaux ateliers sont proposés durant les vacances de Pâques au Quai des Savoirs. © Quai des Savoirs

Pour les vacances de Pâques, le Quai des Savoirs propose des animations sur la thématique des médias. Sur le principe du cadavre exquis, les participants du jeu “BlaBla !” dessineront et/ou écriront, à tour de rôle, sur plusieurs rouleaux de papier. Une fois arriver au bout des rouleaux, ces derniers seront déroulés et exposés, dévoilant ainsi une suite de dessins et de mots, parfois surprenants. Des créations graphiques qui ont pour but de représenter un fil d’actualité, comme Twitter.

Quant à l’atelier “La Terre plate en images”, il est proposé aux participants d’affûter leur esprit critique en réalisant une vidéo, du tournage jusqu’au montage. Au cours de cette activité de médiation scientifique d’une durée de deux heures, l’intervenant montrera aux adolescents comment il est possible de manipuler un discours grâce au montage.

À partir de ce week-end, à Toulouse, découvrez un ensemble d’ateliers qui visent à éveiller l’esprit critique des participants, et à les sensibiliser à la manipulation des idées grâce à la force d’un simple outil.

Infos pratiques : “Esprit Critique“, au Quai des Savoirs, 39 allée Jules Guesde à Toulouse, du 23 avril au 8 mai à 15h30 en avril et 14h30 en mai. Tarif unique de 4 euros sur réservation ou par inscription au guichet.

Elioth Salmon