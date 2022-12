Hier soir, Toulouse en liesse après la victoire des Bleus

La Ville de Toulouse était en liesse après la victoire des Bleus hier soir. Pour rappel, ils ont gagné 2 à 0 et se qualifient ainsi pour la finale.

Toulouse était en liesse après la victoire des Bleus (illustration) © Marco Verch Professional Photographer

Les habitants de Toulouse n’ont pas masqué leur joie après la victoire des Bleus. Pour rappel, la France affrontait le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde de football ce mercredi 14 décembre. Les Bleus ont remporté le match 2 à 0 et accèdent ainsi à la finale.

De nombreux supporters sont descendus dans les rues de Toulouse pour célébrer cette qualification. Équipés du drapeau français, de leurs maillots de foot, et le visage peint en bleu-blanc-rouge, ils se sont rassemblés par centaines au centre-ville de Toulouse.

Concerts de klaxons à Toulouse après la victoire

Quiconque était présent à Jean-Jaurès hier soir a ainsi pu assister à de véritables scènes de liesse. Acclamations, applaudissements, sifflets et klaxons ont retenti dans la Ville rose durant un certain temps. Quelques feux d’artifice sont également venus éclairer le ciel toulousain.

Le préfet de Haute-Garonne avait pourtant interdit la cession, la vente, le transport et l’utilisation de produits d’artifices de divertissement, de fumigènes et de pétards à partir de ce mercredi 14 décembre et jusqu’au lendemain matin pour éviter les débordements.

Les Bleus vont maintenant affronter l’Argentine

Si la France gagne face à l’Argentine, les Toulousains risquent encore d’être plus nombreux dans les rues de la Ville. Le match qui opposera les deux pays finalistes aura lieu ce dimanche 18 décembre à 16h. La France va disputer sa deuxième finale de la Coupe du Monde de football d’affilée.

Pour rappel, la dernière remonte à 2018. Les Bleus affrontaient la Croatie lors de la Coupe du Monde de football en Russie. Ils avaient gagné 4 à 2. L’équipe de France de football parviendra-t-elle à décrocher sa troisième étoile ? Réponse dimanche prochain.