“Happy hour” avec l’orchestre national du Capitole

La norvégienne Tabita Berglund sera à la tête des musiciens de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, ce samedi 8 octobre à 18h pour une “happy hour”. Au programme : “Prélude et Mort d’Isolde” de Richard Wagner et la “Symphonie n°1” de Jean Sibelius.

L’orchestre national du capitole de Toulouse compte 125 interprètes (illustration). Crédit photo : Jean-Pierre Dalbéra (Flickr) CC BY.

« De la grande musique à petit prix », voilà ce que promet l’ONCT. L’orchestre national du Capitole de Toulouse propose en effet des “happy hour”. Ces concerts d’une heure ont lieu tous les samedis à 18h, à la Halle aux grains, « sous la baguette de chefs talentueux, pour tous les publics, néophytes ou mélomanes ».

Ce samedi 8 octobre 2022, c’est la norvégienne violoncelliste Tabita Berglund qui emmènera les musiciens et le public. Et pour cette “happy hour”, l’orchestre national du Capitole de Toulouse interprètera “Prélude et Mort d’Isolde” de Richard Wagner et la “Symphonie n°1” de Jean Sibelius.

Tabita Berglund, étoile montante parmi les chefs d’orchestres

La jeune cheffe norvégienne a été révélée en 2018, lorsqu’elle a remporté le Prix Neeme Järvi de l’Académie de Gstaad. Si les Scandinaves ont le vent en poupe dans ce domaine, Tabita Berglund est bien l’une de ces sensations venues du nord de l’Europe.

Sur son site internet, l’orchestre national du Capitole de Toulouse commente ainsi la sélection de cette “happy hour” : « C’est à un voyage vers la Finlande que Tabita Berglund nous invite avec la Symphonie n°1 de Sibelius. Composée alors que la nation finlandaise défendait son indépendance, l’œuvre rend un vibrant hommage à la culture, à la beauté des paysages et des chants scandinaves ».

Pendant le week-end, le théâtre du Capitole recevra quant à lui le compositeur tchèque Antonín Dvořák et son opéra Rusalka.

Informations pratiques : 8 octobre 2022, 18h, à la Halle aux Grains (1 place Dupuy, 31000 Toulouse). Durée : une heure. Tarifs : de 5 à 22€.