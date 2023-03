Grève. Des vols annulés à l’aéroport de Toulouse ce week-end

La DGAC a demandé aux compagnies aériennes d’annuler une partie de leurs vols prévus à l’aéroport de Toulouse le week-end des 11 et 12 mars à cause de la grève contre la réforme des retraites. Des retards sont aussi à prévoir.

Plusieurs vols annulés au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Crédit photo : Bryan Faham / Le JT

Il y a encore des complications dans les aéroports à cause du mouvement de grève contre la réforme des retraites. « Samedi 11 mars, le trafic aérien sera perturbé au départ et à l’arrivée des aéroports de Paris-Orly, Marseille, Toulouse, Nantes et Bordeaux », prévient la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Des annulations et des retards sont à prévoir.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 11 au 12 mars 2023. pic.twitter.com/gydQdQdbIS — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 9, 2023

Les perturbations se poursuivent dimanche à l’aéroport de Toulouse

Le lendemain, dimanche 12 mars, le trafic aérien sera également perturbé, mais seulement dans les aérogares de Paris-Orly, Marseille et Toulouse. L’administration invite donc les voyageurs qui le peuvent à reporter leur voyage et à se rapprocher de leur compagnie.

30% des vols annulés en province de mardi à vendredi

La situation semble s’améliorer dans les aéroports. Du mardi 7 au vendredi 10 mars, la DGAC demandait aux transporteurs aériens de réduire leurs programmes de vols de 20% sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.