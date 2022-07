Grève SNCF : le trafic ferroviaire est perturbé ce mercredi 6 juillet à Toulouse

En raison d’un mouvement de grève, le trafic ferroviaire de la SNCF est perturbé ce mercredi 6 juillet à Toulouse, comme sur l’ensemble du territoire national. Seulement deux TER sur cinq circuleront aujourd’hui.

Suite à l’appel des principaux syndicats représentatifs de la SNCF, à savoir la CGT, l’Unsa, Sud-Rail et la CFDT, un mouvement de grève touche l’ensemble du personnel de l’entreprise ferroviaire ce mercredi 6 juillet. À Toulouse, comme au niveau national, deux TER sur cinq circuleront aujourd’hui. Des perturbations sont également attendues du côté des TGV et des Intercités. Les détails :

Sur la ligne Toulouse – Agen, seuls trois trains sont maintenus à 6h, 8h et 17h30.

Sur la ligne Toulouse – Auch, un train sur deux est maintenu mais le départ sera donné depuis la gare des Arènes, et non la gare Matabiau. Les trains s’arrêteront à Colomiers et n’iront pas jusqu’à Auch.

Sur la ligne Toulouse – Montauban, les trains de mi-journées sont annulés et remplacés par des bus.

Sur la ligne Toulouse – Narbonne, seuls trois trains sur onze sont maintenus aujourd’hui. Pour le reste, tous les trajets ne sont pas remplacés par des bus.

Sur la ligne Toulouse – Pau, plus de deux tiers des trains sont supprimés aujourd’hui.

Des trains supprimés à Toulouse

L’ensemble des les voyages de Toulouse à Aurillac sont supprimés. La SNCF a mis en place des bus de remplacement pour faire la liaison. D’autres trains sont dans le même cas aujourd’hui, comme Toulouse – Latour-de-Carol, Toulouse – Mazamet, Toulouse – Rodez, et Toulouse – Saint-Sulpice.

La circulation des trains liO devrait également être perturbée sur l’Est de l’Occitanie le jeudi 7 juillet au matin. La SNCF n’a toujours pas communiqué les horaires des trains qui seront maintenus ou supprimés. Ces informations devraient être transmises en milieu de journée.

Les raisons de la grève

Les syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à la grève pour réclamer des hausses de salaires pour l’ensemble du personnel de l’entreprise ferroviaire afin de faire face à l’envolée de l’inflation constatée ces derniers mois. Dans un communiqué, l’intersyndicale explique que « depuis 2014, la valeur du point de la grille salariale a été gelée » et que de ce fait, « il n’y a plus aucun partage des gains de la productivité », alors que les coûts de l’énergie et des denrées alimentaires augmentent. De plus, les syndicats soulignent que la SNCF continue de faire des bénéfices. « En 2021, le résultat net de la SNCF a été de 862 millions d’euros ! C’est l’équivalent de 23 000 emplois à la rémunération moyenne, ou de 15 % d’augmentation des salaires », poursuit-elle.