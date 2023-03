Grève du 15 mars. Voici les perturbations prévues à Toulouse

Ce mercredi 15 mars sera marquée par une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites à Toulouse, avec son lot de perturbations.

Crédits photo : Nicolas Belaubre/Le JT – CC BY I.Clio – CC BY SH Curimedia – wikimedia commons

Le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement fait encore grincer des dents. Huit syndicats lancent un nouvel appel à la grève ce mercredi 15 mars à Toulouse, comme partout en France. Plusieurs dizaines de manifestants sont attendus dans les rues de la Ville rose. Le Journal Toulousain fait le point sur les perturbations prévues.

La grève provoque des perturbations de circulation à Toulouse

Comme ce fut le cas lors des précédents défilés contre la réforme des retraites à Toulouse, les manifestants ont rendez-vous sur la place Saint-Cyprien à 15 heures. Le cortège traversera le pont des Catalans et empruntera le boulevard Lascrosses, puis celui de Strasbourg.

La manifestation se terminera en fin d’après-midi à Jean-Jaurès, en haut des allées. Des perturbations de la circulation sont à prévoir tout au long du parcours en fonction de l’avancée du cortège.

Comment fonctionneront les transports en commun ?

Tisséo fait savoir que les lignes A et B du métro fonctionnent normalement, tout comme le téléphérique. En revanche, « de légères perturbations sur les lignes T1 et T2 sont attendues ». Il faudra compter sur une fréquence de six minutes entre Palais de justice et Ancely, et 14 minutes entre Ancely et Aéroport et entre Ancely et MEETT.

Les dépôts de bus d’Atlanta et Langlade sont bloqués par des manifestants. Une quarantaine de lignes ont commencé à circuler après 8 heures et sont très perturbées. Il est possible de suivre la situation ici.

Comme le tramway, la fréquence de certaines lignes de bus peut aussi être impactée tout au long de la journée. Aussi, à partir de 14h00, des lignes passant par le centre-villes seront déviées. Il s’agit de la Navette Aéroport, la Navette Centre Ville ainsi que les lignes L1, L8, L9, 13, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 63, 66 et 70 sont déviées.

Quid de la grève à l’aéroport et dans les gares à Toulouse ?

La Direction générale de l’aviation civile n’a pas émis de mise en garde particulière pour les passagers se rendant l’aéroport Toulouse-Blagnac ce mercredi 15 mars. En revanche, elle annonce des perturbations à l’aéroport de Paris-Orly. Des vols en provenances ou à destination de celui-ci peuvent donc être retardés ou annulés.

Du côté des gares ferroviaires, la circulation des trains opérés par la SNCF est toujours très perturbée à Toulouse et en Occitanie par la grève contre la réforme des retraites. Ce mercredi 15 mars, plusieurs trajets en TER sont annulés, d’autres sont réalisés en bus. Les passagers sont vivement invités à se renseigner sur les différents canaux de la SNCF avant de se déplacer.

IEP bloquée contre la réforme des retraites

Les locaux de la Manufacture des tabacs, où se trouve l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, sont occupés par des étudiants opposés à la réforme des retraites depuis mardi 14 mars. Depuis, les cours sont annulés. Une assemblée générale est prévue mercredi 15 mars afin de décider de la poursuite ou pas du blocage de l’établissement.