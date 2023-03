Grève du 7 mars à Toulouse : de nombreuses perturbations dans les transports

Ce mardi 7 mars, l’objectif des syndicats est clair : « Mettre la France à l’arrêt ». À Toulouse, la grève s’annonce particulièrement suivie dans les transports et de fortes perturbations sont ainsi à prévoir. Trafic des trains, bus, métros et avions, voici à quoi s’attendre.

Les cheminots de la SNCF seront en grève ce mardi 7 mars et défileront à Toulouse, fortes perturbations dans les transports (image d’archives) © Héloïse Thépaut

Acte VI de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mardi 7 mars, les syndicats annoncent une journée noire dans tout l’Hexagone, et exhortent les salariés à mettre « la France à l’arrêt ». À Toulouse, la grève sera particulièrement suivie dans les secteurs des transports, et de fortes perturbations sont à prévoir dans les déplacements du quotidien. Les huit syndicats CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU, comme le gouvernement, présagent d’une journée sans précédent depuis plusieurs années. Mais si l’intersyndicale appelle au blocage du pays, Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, relativise : « Je n’exclus pas qu’il puisse y avoir des actions très ciblées et très ponctuelles, mais je crois que ce sera isolé. » Dans la Ville rose, en tout cas, ce mardi 7 mars s’annonce noir dans les transports.

Journée noire à la SNCF

Les cheminots de la SNCF préviennent : la mobilisation va être importante ce 7 mars.

Et par conséquent, les perturbations le seront aussi. Prévoyez deux TER sur cinq en moyenne. La SNCF assurera la majeure partie des circulations par autocars. Pour les TGV, seul un train sur cinq sera sur les rails. Plus en détail, 1 sur 5 sera opérationnel sur l’axe Atlantique et 1 sur 3 sur l’axe Sud-Est. Un Ouigo sur quatre est prévu et seulement un sur dix de province à province. Du côté des Intercités, aucun train ne circulera à l’exception d’un aller-retour assuré entre Brive et Paris, de deux allers-retours entre Paris et Clermont. À noter que le trafic entre Toulouse et Hendaye sera “normal” par car de substitution. Pour finir, aucun Intercités de nuit ne sera maintenu dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi. La SNCF préconise ainsi le télétravail pour ceux qui le peuvent.

De nombreuses annulations de vols à l’aéroport Toulouse-Blagnac

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux aéroports d’annuler de nombreux vols ce mardi 7 mars. A l’aéroport de Toulouse-Blagnac, c’est pas moins de 30% du trafic aérien qui sera ainsi réduit. Un avion sur trois ne décollera pas. Sans compter les retards qui sont à prévoir, et ce sur la journée de mardi comme de mercredi.

Grève nationale du 7 mars



✈️Des retards et annulations sont à prévoir sur le programme de vols.

👉Consultez les infos vols pour connaître le statut de votre vol. https://t.co/cy7NiIViML



🚍L'accès à l'aéroport pourrait également être perturbé.

👉Pensez à anticiper votre venue. pic.twitter.com/dtbtb20QzP — Aéroport de Toulouse (@aeroport_tls) March 3, 2023

La DGAC invite les passagers à reporter leur voyage dans la mesure du possible. D’autant que la direction de l’aéroport s’attend à ce que l’accès au site soit également perturbé.

Des perturbations sur le réseau Tisséo

Si la CGT annonce plus de 36% de grévistes, Tisséo n’a pas communiqué sur l’impact de la mobilisation sur son trafic en dehors des déviations prévues en centre-ville lors du passage du cortège. Ainsi, pour l’heure, les seules perturbations connues sont celles des changements de trajets de la Navette Aéroport, la Navette Centre Ville ainsi que les lignes de bus L1, L4, L8, L9, 13, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 63, 66 et 70. Quant au métro et au téléphérique, ils devraient fonctionner normalement. Les usagers pourront retrouver plus d’informations sur le site Internet de Tisséo en temps réel.