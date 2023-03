Grève du 15 mars : fortes perturbations sur le réseau bus de Tisséo à Toulouse

Le réseau bus de Tisséo à Toulouse est fortement impacté par la grève contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars. Des perturbations sont aussi à prévoir sur les lignes du tramway.

La circulation des lignes Linéo est perturbée ce mercredi © Gala Jacquin

Avis aux usagers des transports en commun. Une nouvelle journée de grève et de manifestations a lieu ce mercredi 15 mars. Cette mobilisation contre la réforme des retraites impacte fortement la circulation des bus et du tram à Toulouse.

« Des perturbations sont à prévoir sur le réseau Tisséo », annonce l’opérateur de système de transport public. La circulation de nombreux bus, notamment des lignes Linéo ou de la navette aéroport, s’en retrouve ainsi perturbée. L’état du réseau est à retrouver en détail sur le site de Tisséo.

Le réseau bus perturbé depuis 5h ce mercredi matin

Les perturbations ont commencé tôt ce mercredi matin. En effet, les dépôts Tisséo de Langlade et d’Atlanta avaient été bloqués dès 5h par le mouvement “On arrête tout Toulouse”. Le réseau bus va continuer à être impacté par la mobilisation contre la réforme cet après-midi.

▶️ Suite au blocage des dépôts de bus d'Atlanta et Langlade par du personnel extérieur au réseau Tisséo



➕ d'info à venir via https://t.co/9y13f604VR ou votre appli mobile Tisséo 📲 — Tisséo (@tisseo_officiel) March 15, 2023

Dès 14h, la navette aéroport, la navette centre-ville ainsi que les lignes L1, L8, L9, 13, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 63, 66 et 70 seront déviées en raison de la manifestation. Celle-ci prendra son départ à 15h au niveau de la sortie de métro Saint-Cyprien.

👉 A partir de 14h00, en raison d'une manifestation au centre-ville de Toulouse, la Navette Aéroport, la Navette Centre Ville ainsi que les lignes L1, L8, L9, 13, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 63, 66 et 70 seront déviées

📸⤵ pic.twitter.com/6fDOzngAKd — Tisséo (@tisseo_officiel) March 14, 2023

Les trams aussi impactés par la grève à Toulouse

En plus des bus, la grève va aussi avoir des conséquences sur la circulation du tramway ce mercredi. En effet, « de légères perturbations sur les lignes T1 et T2 sont attendues », indique Tisséo. Dans le détail, il faudra prévoir une fréquence de six minutes entre les stations Palais de justice et Ancely et de 14 minutes entre Ancely et Aéroport et entre Ancely et MEETT.

En revanche, il n’y aura pas de perturbations sur les autres moyens de transports en commun à Toulouse. La ligne Téléo fonctionne en effet normalement et les lignes A et B du métro également.