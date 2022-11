France-Japon : les Toulousains qui joueront au Stadium

Ce dimanche 20 novembre à 14h, l’Équipe de France de rugby à XV reçoit le Japon au Stadium toulousain. Voici les Stadistes sélectionnés pour la rencontre par Fabien Galthié.

Ce 20 novembre, le TFC laisse son antre au XV de France. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

C’est le dernier test match de la tournée d’automne pour les Bleus, et il se jouera au Stadium. L’antre des footballeurs toulousains accueille le XV de France, qui affrontera le Japon ce dimanche 20 novembre à 14h.

Avec l’absence d’Antoine Dupont, c’est Charles Ollivon, titularisé en troisième ligne, qui récupère le capitanat. Le meilleur joueur du monde a en effet écopé de quatre semaines de suspension pour une action dangereuse lors de la dernière rencontre contre l’Afrique du Sud.

Les cinq toulousains sélectionnés pour France-Japon

En l’absence de Thibaud Flament et Cyril Baille, tous deux blessés contre l’Afrique du Sud, Fabien Galthié n’a sélectionné “que” cinq Toulousains pour ce France-Japon. Julien Marchand sera le talonneur titulaire, et Peato Mauvaka, sa doublure. Ce dernier a déjà prouvé que son entrée en jeu pouvait être impactante.

C’est toujours Thomas Ramos, auteurs de bonnes performances en club comme en Bleu, qui débutera le match à l’arrière du XV de France. Romain Ntamack sera lui aussi reconduit à l’ouverture. Puisque Antoine Dupont ne peut pas jouer, il sera associé à Maxime Lucu à la charnière Et le dernier Toulousain de ce France-Japon, lui aussi titulaire, est Anthony Jelonch, en troisième ligne.

Le reste de la composition : Wardi en pilier gauche, Atonio en pilier droit, Woki et Taofifenua en deuxième ligne, Aldritt en numéro 8, Moefana et Penaud aux ailes, Danty – Fickou en paire de centres. Sur le banc : Priso, Falatea, Verhaeghe, Chalureau, Macalou, Couilloud et Jalibert.