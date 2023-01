Florian, l’aîné du duo Bigflo et Oli, sort un titre surprise pour ses 30 ans

Florian, du duo toulousain Bigflo et Oli, a 30 ans. Pour fêter l’occasion, le frère aîné a dévoilé un titre surprise sur les plateformes de streaming musical.

Bigflo et Oli dans “Sacré Bordel”. Crédit : DIGIZIK – Jérémie Levypon – Universal Music

Un cap est franchi. Florian, du duo toulousain Bigflo et Oli, a désormais 30 ans. Il les a fêtés dimanche 22 janvier. Il s’en est ému dans un message posté sur ses réseaux sociaux. « Je sais que j’en fais encore 22 », a notamment écrit le rappeur.

Et de poursuivre : « Ces années de la vingtaine ont été folles et en partie grâce à vous tous ! J’entame la trentaine avec sérénité et confiance, je me sens mieux que jamais. (…) Force à mes 1993, cette année est charnière pour nous tous. »

« Je pensais qu’être adulte arrivait comme une évidence »

Pour l’occasion, le frère aîné, qui signe son message « tonton Flo », a dévoilé un titre surprise sobrement intitulé “30 ans”. C’est un cadeau pour lui, et pour les fans. Le titre est disponible sur les plateformes de streaming musical.

Dans ce son, Florian Ordonez commence par un constat : « L’aiguille tourne, il n’y a rien à faire pour la faire reculer, ça y est, je suis plus vieux que mes parents le jour où je suis né ».

Il évoque les sentiments que lui procure l’arrivée de la trentaine. « Je pensais qu’être adulte arrivait comme une évidence : un jour, tu te lèves et tu as toutes les réponses à ton existence. (…) Pourquoi j’ai trente ans ? J’ai encore l’impression que je ne suis pas prêt. »

Une tournée à venir pour Bigflo et Oli

Les fans de Bigflo et Oli pourront les voir au cinéma dès le 1er février. Les frangins sont à l’affiche d’ “Astérix et Obélix, l’empire du milieu”, avec notamment Angèle et Orelsan. Ils seront ensuite en tournée dans toute la France dès le mois de mars. Les artistes sont attendus au Zénith de Toulouse pour trois dates, les 13, 14 et 15 avril. Les deux premières affichent déjà complet.