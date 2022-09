Fête Saint-Michel. Les forains préparent de nouveaux blocages à Toulouse

Faute d’accord pour l’organisation de la prochaine édition de la fête Saint-Michel, la Fédération des forains de France menace la municipalité de Toulouse avec de nouveaux blocages.

Les forains de la fête Saint-Michel menacent la municipalité de Toulouse d’organiser de nouveaux blocages et opérations escargot. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY Frédéric BISSON

C’est le feuilleton du mois de septembre. La Fédération des forains de France n’est toujours pas parvenue à trouver un accord avec la Mairie de Toulouse sur un lieu pouvant accueillir la prochaine édition de la fête Saint-Michel qui devrait débuter le 24 septembre.

Elle menace donc de mettre en œuvre de nouveaux blocages et opérations escargot dans la Ville rose ce lundi 19 septembre entre 14 heures et 19 heures. Ils devraient s’élancer depuis le péage Toulouse-Nord pour rejoindre le périphérique.

« Visiblement, vous préférez passer en force », Jean-Luc Moudenc

Les forains de la fête Saint-Michel ont déjà organisé une opération similaire vendredi 16 septembre. Celle-ci a déclenché la colère du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) comme le montre un courrier dévoilé jeudi 15 septembre par le service de communication de la municipalité.

« Visiblement, vous préférez passer en force, comme l’atteste votre annonce, datant de plusieurs semaines, de bloquer les axes routiers de notre agglomération (…). Tout cela constitue une façon d’agir de nature à empêcher la création d’un climat de confiance entre nous », écrit l’édile.

Une vingtaine de sites envisagés pour la fête Saint-Michel à Toulouse

« Jusqu’à présent, la municipalité n’a pas souhaité engager des pourparlers concrets avec les forains qui ont fait preuve d’une mobilisation sans précédent », a indiqué la fédération dans un communiqué publié durant le week-end. « Si aucun accord n’est trouvé, une nouvelle journée de manifestations débutera lundi. »

La fête Saint-Michel a été organisée sur le parking du Zénith de Toulouse pendant dix. Mais en mars 2021, la Mairie de Toulouse a fait savoir que ce ne serait plus possible. Elle avance deux raisons pour justifier sa décision : « le programme de renouvellement urbain de la Cartoucherie » et « les nuisances, sonores surtout, subies et déplorées par les riverains ».

Une vingtaine de sites ont alors été envisagés pour accueillir la fête Saint-Michel. Dix ont été proposés par la Fédération des forains. Mais aucun ne trouvait grâce aux yeux des deux parties. La Mairie de Toulouse a pourtant annoncé comme nouvel emplacement des festivités l’île du Ramier, pourtant déjà écartée auparavant. Les deux camps se renvoient la balle sur qui avait refusé l’idée. Car l’île est inondable et le terrain envisagé est loin d’être prêt pour une fête qui devrait s’ouvrir avant la fin du mois de septembre.