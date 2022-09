Fête Saint-Michel : les forains dénoncent le petit manège de la mairie de Toulouse

La mairie de Toulouse a annoncé que les forains acceptaient d’installer la fête Saint-Michel sur l’île du Ramier, alors qu’ils avaient auparavant refusé. Mais les forains assurent que c’est la Ville qui avait d’abord rejeté cet emplacement.

Les forains assurent ne pas avoir refusé d’installer la fête Saint-Michel sur l’île du Ramier à Toulouse CC by SA 30 Traumrune_Wikimedia_Commons

La tenue de la fête Saint-Michel en temps et en heure reste comprise. Pour rappel, la foire ne peut plus avoir lieu sur le parking du Zénith de Toulouse. La mairie et la Fédération des forains de France cherchent alors depuis 18 mois un nouvel emplacement. Une vingtaine de sites étaient envisagés, dont dix proposés par les forains.

Mais aucun ne convenait. Finalement, la Ville a annoncé ce 6 septembre que les forains acceptaient d’installer la fête Saint-Michel sur l’île du Ramier, en précisant toutefois qu’ils avaient dans un premier temps « refusé par courrier daté du 2 septembre 2022 » ce terrain.

La mairie de Toulouse aurait refusé l’emplacement

Les forains réfutent ce point. « En aucun cas, comme le précise la mairie de Toulouse dans son communiqué de presse, la Fédération des forains de France a refusé à Mme Cécile Dufraisse, adjointe à la mairie en charge de l’occupation commerciale du domaine public, cet emplacement », assure la Fédération.

Elle précise avoir « juste soulevé quelques interrogations quant à l’état des lieux de cet emplacement notamment pour l’accueil du public ». Les forains assurent d’ailleurs que la mairie avait refusé la tenue de la foire sur l’île du Ramier « en février dernier sous prétexte de “secteur inondable” ».

Les forains posent plusieurs conditions

La Fédération a alors de nouveau interpellé la Ville pour lui « signifier que les délais lui semblaient très courts pour installer en toute sécurité les attractions et le public, le lieu actuel n’étant pas praticable à ce jour ».

Pour installer leurs manèges sur l’île du Ramier, les forains posent effectivement plusieurs conditions, notamment : une étude favorable des sols, la mise aux normes en matière d’hygiène et de sécurité, des raccordements électriques, l’installation de fourniture et d’évacuation d’eau, mais aussi « la certitude que tout soit en place et conforme pour l’arrivée des gros métiers ».

L’ouverture de la fête Saint-Michel repoussée ?

L’organisation de la foire sur l’île du Ramier semble ainsi encore poser problème à quelques semaines de l’ouverture habituelle de la fête Saint-Michel. Face à cela, la mairie de Toulouse demande aux forains d’envisager un recul de la date de lancement.

« Il conviendrait que vous acceptiez l’idée de reporter l’ouverture de la fête foraine de quelques jours, si les fortes contraintes techniques auxquelles nous faisons face devraient nous y contraindre », demanderait Cécile Dufraisse, d’après les forains. La nouvelle adresse de la fête Saint-Michel ne cesse donc d’être un objet de crispation.