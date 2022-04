Une fête sur la place du Capitole si le TFC est champion de Ligue 2

Les Violets sont déjà assurés de remonter en Ligue 1. Mais si le TFC remporte le championnat de Ligue 2, le titre sera fêté sur la place du Capitole à Toulouse.

Après avoir fêté au Stadium de Toulouse le retour du TFC en Ligue 1, une autre fête se prépare autour du club de la Ville rose. Si les Violets parviennent à décrocher le titre de champion de la Ligue 2, les hommes de Philippe Montanier auront l’honneur de fêter leur titre avec les supporters sur la place du Capitole. « Comme pour le rugby », assène Laurence Arribagé, l’adjointe aux sports de Toulouse, dans les colonnes de 20 minutes.

Et le TFC est bien parti pour remporter la coupe. Le Tef a survolé le championnat de Ligue 2 durant toute la saison. À l’issue de la 35e journée, Toulouse est en tête du classement avec huit points d’avance sur Ajaccio, deuxième, et onze de plus qu’Auxerre, troisième. Le barrage manqué face à Nantes l’an dernier n’est qu’un vieux (et mauvais) souvenir.

Les hommes de Philippe Montanier doivent encore se rendre à Rodez lundi 2 mai. Ils recevront ensuite Nîmes au Stadium le samedi 7 mai. Enfin, les Toulousains se déplaceront en Corses pour affronter Ajaccio le samedi 14 mai. Le titre pourrait donc être fêté le lendemain, dimanche 15 mai. « Nous choisirons la date la plus propice pour rassembler le plus grand nombre possible », assure Laurence Arribagé.