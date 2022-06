La fête locale de Fenouillet est de retour ce week-end

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin, la fête locale de Fenouillet revient. Au programme : marché artisanal, bandas, soirée mousse…

Cette année, la ville de Fenouillet organise une course solidaire. L’objectif : sensibiliser et changer le regard du public sur le handicap. (Crédit : Mairie de Fenouillet)

La saison des fêtes locales est ouverte ! Ce week-end, la ville de Fenouillet, près de Toulouse, est en fête. Pendant trois jours, les animations vont bon train. Marché artisanal, paëlla, bandas, soirée mousse ou encore spectacle sons et lumières, le programme de cette fête traditionnelle est chargé. Sans oublier, la course solidaire du dimanche matin. C’est d’ailleurs l’occasion pour les organisateurs de sensibiliser le public sur le handicap.

Le programme de la fête locale de Fenouillet

Le top départ des festivités était donné ce vendredi 10 juin à 18h. Depuis, les animations s’enchaînent. Hier soir, c’était notamment soirée mousse sur la place de la mairie. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter avec le programme de ce samedi 11 juin :

Dès 7h : concours de pêche organisé par l’amicale de pêche au lac Vernières . Tarif inscription : 5 € ;

; De 8h à 13h30 : marché de plein vent sur la place de la mairie et l’animation musicale avec Don Diego dès 10h30 ;

sur la place de la mairie et ; 10h30 : atelier d’écriture intergénérationnel à la médiathèque Wolinski, dès 12 ans ;

; 14h : concours de pétanque organisé par le club de pétanque au boulodrome, inscription sur place ;

16h : l’heure du film Tous en scène ! à la médiathèque Wolinski, dès 6 ans ;

à la médiathèque Wolinski, dès 6 ans ; De 18h à 22h30 : marché d’artisans sur la place de la mairie avec animation musicale (bandas), paëlla et exposition de véhicules anciens par le club Macadam Passion. La pré-réservation pour la paëlla se fait auprès de L’aile ou la cuisse : 06 63 81 20 79. Le tarif est de 7 € ;

sur la place de la mairie avec (bandas), et par le club Macadam Passion. La pré-réservation pour la paëlla se fait auprès de L’aile ou la cuisse : 06 63 81 20 79. ; 23h : spectacle son et lumière aux Jardins du Ricotier.

Une course solidaire à Fenouillet le dimanche

Le dimanche semble plus calme et met la solidarité à l’honneur. Cette année, la ville de Fenouillet organise une course solidaire. L’objectif : sensibiliser et changer le regard du public sur le handicap. Des départs se feront entre 10h et 12h depuis la place de la mairie. Chaque tour fait par les coureurs rapportera un euros au projet d’achat de matériels pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap. Cette course est possible pour tous les volontaires et tous les moyens de déplacement. A pied, à vélo ou encore à trottinette, seuls les tours comptent.

Au programme du dimanche 12 juin :