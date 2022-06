Le Festival Peuples et Musiques au Cinéma investit Toulouse

De retour pour la 23e année, le Festival Peuples et Musiques au Cinéma s’installe à la cinémathèque de Toulouse et la Cave Po’ du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022.

La plupart des projections du Festival Peuples et Musiques au Cinéma se passent à la Cinémathèque de Toulouse. (CC BY Frédéric Neupont / Flickr)

Concerts, films et cultures du monde sont à l’honneur. Le Festival Peuples et Musiques au Cinéma est de retour dans la ville rose. Et avec lui une programmation qui ne cesse de s’étoffer. Comme l’explique Claude Sicre, le directeur artistique de l’événement, c’est la « 23ème année de Peuples et Musiques au Cinéma et une étape marquée par un projet neuf, voulu depuis 2019 ». Si la crise sanitaire a retardé la mise en place de certaines idées, les organisateurs reprennent où ils en étaient avant l’arrivée de la Covid-19.

Le programme du Festival Peuples et Musiques au Cinéma

Tous les jours la cour de la Cinémathèque de Toulouse accueille des animations gratuites, restauration et expo-vente d’ouvrages. Deux salles diffusent des œuvres inspirées des cultures du monde. Voici la programmation du samedi 18 juin :

Dès 14h , dans la petite salle, c’est le travail de Jean During, « 35 ans de vidéos en Asie centrale et au Pakistan » qui est projeté. Une conversation est prévue à l’issue de la projection.

, dans la petite salle, c’est le travail de Jean During, « 35 ans de vidéos en Asie centrale et au Pakistan » qui est projeté. Une conversation est prévue à l’issue de la projection. Dans la grande salle à 14h15 , « Silencio – voz de Lisboa » est un film de Judit Kalmá et Céline Coste Carlisle. Pour compléter la diffusion, Bernard Lortat-Jacob, Jean During, Xavier Vidal et des artistes de Rio Loco viendront échanger avec le public.

, « Silencio – voz de Lisboa » est un film de Judit Kalmá et Céline Coste Carlisle. Pour compléter la diffusion, Bernard Lortat-Jacob, Jean During, Xavier Vidal et des artistes de Rio Loco viendront échanger avec le public. En fin de journée, à 18h , un film de José Vieira, « Le pain que le diable a pétri », sera diffusé dans la petite salle. Les membres d’associations portugais seront présents pour parler avec le public à l’issue de la projection.

, un film de José Vieira, « Le pain que le diable a pétri », sera diffusé dans la petite salle. Les membres d’associations portugais seront présents pour parler avec le public à l’issue de la projection. A 21h , le festival prévoit la projection du film « ‘are ‘are » de Hugo Zemp, de 1979 dans la petite salle. Xavier et Claude Sicre viendront échanger avec le public ensuite.

, le festival prévoit la projection du film « ‘are ‘are » de Hugo Zemp, de 1979 dans la petite salle. Xavier et Claude Sicre viendront échanger avec le public ensuite. Un ciné-concert prendra place dans la grande salle dès 21h30. C’est le violoncelliste Vincent Ségal qui jouera sur deux films. Le premier : « Voyage à la terre de feu » un film de Paul Castelnau. Toujours dans la même idée d’échanger, Patricia Ciutat de l’association Chili Culture viendra répondre aux questions du public. Puis le deuxième : « Lampiao, o rei do cangaco », un film de Benjamin Abrahão. Le violoncelliste et Claude Sicre parleront ensuite de Lampiao.

La programmation du dimanche 19 juin

Le programme continue le dimanche avec quatre projections de films dans les salles de la cinémathèque de Toulouse.

Une sélection de films de Barthelemy Fougea sur les enfants musiciens dans la petite salle dès 15h . Ils sont huit du monde entier. Le choix dépendra de la liste suivante : Panman – Lucimi, le Rumbero de Cuba – Xiao Feng et son Lu Sheng – Antonio et sa guitare flamenca – Rimpa Siva, princesse des tablas – Kostadin et sa Kaval – Carllito, enfant-roi du Vallenato – Niam, Jali de la Kora.

. Ils sont huit du monde entier. Le choix dépendra de la liste suivante : Panman – Lucimi, le Rumbero de Cuba – Xiao Feng et son Lu Sheng – Antonio et sa guitare flamenca – Rimpa Siva, princesse des tablas – Kostadin et sa Kaval – Carllito, enfant-roi du Vallenato – Niam, Jali de la Kora. Dans la grande salle dès 15h15 , Sylvie Marchand et Lelio Moehrprésenteront leur film « Cantar o morir ». Le public pourra rencontrer les deux réalisatrices à la fin de la projection.

, Sylvie Marchand et Lelio Moehrprésenteront leur film « Cantar o morir ». Le public pourra rencontrer les deux réalisatrices à la fin de la projection. « Camopi one », un film de Laure Subreville, prendra la suite dans la grande salle dès 17h15 . La réalisatrice rencontrera ensuite le public.

. La réalisatrice rencontrera ensuite le public. La suite des films de Barthelemy Fougea clôturera le Festival Peuples et Musiques au Cinéma à 17h30.

Plus d’informations sur le site de l’événement, les tarifs varient entre 4 et 8 euros selon le lieu et l’âge.