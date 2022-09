Festival d’animation : Les Toons Débarquent à Toulouse

Les Toons Débarquent est un festival d’animation qui se tiendra à Toulouse du 19 septembre au 6 novembre. Cinephilae, association de cinéma d’art et essai en Occitanie, coordonne cette 11e édition.

Affiche 2022 du festival d’animation “Les Toons Débaquent !”, par Cinephilae.

Mettre en avant la création locale, c’est l’objectif des Toons Débarquent. Créé en 2011 par la mairie de Toulouse, la Métropole et la Région Occitanie, ce festival de cinéma d’animation se déroule du 19 septembre au 6 novembre 2022 dans la région. Et sa programmation étoffée ne s’adresse pas qu’aux enfants.

Il est coordonné par Cinephilae, une association de cinéma d’art et essai entre la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Sur les 90 cinémas de proximité que compte le réseau de l’association, 39 salles diffuseront des films d’animation pour le festival, à Toulouse et en Occitanie. Au programme : avant-premières, rencontres, et animations (ciné-danse, cosplay, jeu vido, ciné-bruitage).

Les points forts de la programmation du festival d’animation

Sur ces presque deux mois de programmation, le rendez-vous du festival le plus important à Toulouse est sûrement le Cartoon Forum, dédié aux professionnels de l’animation en Europe. Un évènement qui se déroule du 19 au 22 septembre.

Il permet de rencontrer par exemple Mathieu Courtois, producteur du film récompensé “Flee” (cristal du meilleur long-métrage à Annecy 2021) ou encore Amandine Fredon, réalisatrice du film “Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?” (sélection Cannes 2022, cristal du meilleur long-métrage à Annecy 2022).

Un autre temps fort du festival est à retrouver dans le cadre du programme “J’te fais un dessin ?”. Sept auteurs et autrices d’Occitanie seront à l’honneur avec la projection de sept courts-métrages produits ou tournés dans la région.

Horaires de leurs projections : Scène Nationale à Albi (81), le 3 novembre à 14h30 ; La Muse à Bressols (82), le samedi 29 octobre à 15h ; Cinéma Alains Resnais à Clermont l’Hérault (34), le vendredi 4 novembre à 10h ; L’estive à Foix (09), le vendredi 28 octobre à 15h ; Ciné-Get à Revel (31), le dimanche 23 octobre à 19h30 puis à 21h30.