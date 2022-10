Coup de filet dans l’entourage de Mohammed Merah à Toulouse et Albi

Des femmes de l’entourage de Mohammed Merah, soupçonnées d’avoir séjourné en Syrie, ont été interpellées à Toulouse et Albi mardi 4 octobre. Leur garde à vue peut durer jusqu’à quatre jours étant donné qu’il s’agit d’une affaire terroriste.

Des femmes de l’entourage de Mohammed Mera, soupçonnées d’avoir séjourné en Syrie, ont été interpellées à Toulouse et Albi mardi 4 octobre. Photo d’illustration. © pixabay

L’entourage de Mohammed Merah est toujours sous surveillance. Même dix ans après les attentats qu’il a perpétré à Toulouse et à Montauban avant d’être tué par le Raid. Un vaste coup de filet vient d’être fait par la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), selon des informations dévoilées par Europe 1.

Des proches de Mohammed Merah soupçonnées de séjours en Syrie

Cinq femmes de l’entourage du terroriste ont été interpellées mardi 4 octobre à Toulouse et Albi. Une autre s’est rendue elle-même au commissariat. Le Raid a assisté à l’opération à cause des profils de ces femmes, qualifiés de “sensibles” et de “gros poissons”.

Elles sont soupçonnées d’avoir séjourné en Syrie en 2013 et 2014, selon une source judiciaire de l’AFP. Leur garde à vue peut durer jusqu’à quatre jours étant donné qu’il s’agit d’une affaire terroriste. Une enquête est ouverte depuis 2014 pour association de malfaiteurs terroriste délictuelle et soustractions des parents à leurs obligations légales.

Des nouveaux éléments dans les enquêtes

Les six femmes font partie de l’entourage de Mohammed Merah mais ne font pas partie de sa famille. Certaines auraient déjà été placées en garde à vue par le passé pour les mêmes raisons. Mais elles ont nié les accusations. Mais depuis, des éléments recueillis pendant les investigations auraient démontré le contraire, selon Europe 1.

Âgées de 31 à 43 ans, elles seraient allées en Syrie avec leurs enfants. Certaines sont soupçonnées d’avoir aidé la sœur de Mohammed Merah, Souah, à quitter le pays en 2014. Les enquêteurs supposent que cette dernière se trouve en Algérie, mais ils ignorent sa localisation exacte.