Fanny, le deuxième opus de Marcel Pagnol au Théâtre du Pavé

“Fanny”, œuvre théâtrale de Marcel Pagnol, est jouée à Toulouse au Théâtre du Pavé, jusqu’au 31 décembre.

Fanny est la deuxième partie d’un diptyque de Marcel Pagnol, la première étant Marius. Crédit photo : © Théâtre du Pavé.

C’est le second volet du diptyque théâtral des années 20 de Marcel Pagnol. “Fanny”, la suite de “Marius”, est aussi jouée à Toulouse. Une pièce mise en scène par Francis Azéma et interprétée par la troupe du Théâtre du Pavé. Huit représentations sont données jusqu’au 31 décembre, dont une ce dimanche à 19h. Il est toujours possible de voir la première partie, “Marius”, jusqu’au 31 décembre également.

« À la fin de Marius on se sent très vite orphelin, on a besoin de savoir ce que deviennent ces personnages. On se dit qu’on ne peut pas laisser cette petite comme ça, sur un bord de table en train de s’évanouir, c’est injuste. On a envie de la prendre dans nos bras. » raconte le Théâtre du Pavé au sujet de “Fanny”.

« L’errance d’une jeune femme dans un monde où rien n’est fait pour elle »

La pièce ne se contente pas de donner une suite à “Marius”, explique le théâtre : « on a le bar, les mêmes personnages qui ont quelques semaines de plus, ça ressemble à une suite. Puis tout s’accélère et on part dans une toute autre dimension. »

Le thème, lui aussi, varie. « Si dans “Marius”, le sujet c’est l’amour impossible, la séparation, le destin symbolisés par la mer, le thème de “Fanny”, c’est l’errance d’une jeune femme, il y a un siècle, dans un monde où rien n’est fait pour elle. » Un chef d’œuvre à découvrir ou à redécouvrir pendant les fêtes.