Les fanfares de Toulouse de retour au festival Brass dans la Garonne

Organisé par le collectif Fanfarnaüm, association de fanfares de rue toulousaines, le festival Brass dans la Garonne revient pour une 5e édition, les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 à Toulouse.

Les Trous Balourds, à l’édition 2017 du festival Brass dans la Garonne. Crédit photo : ©Héléna Jeannel.

Les places du centre-ville de Toulouse vont devenir le terrain de jeu des fanfares de rues. Ces 10 et 11 septembre 2022, le collectif Fanfarnaüm organise la 5e édition de son festival Brass dans la Garonne. Des fanfares locales feront retentir le son de leurs cuivres, accompagnées d’invitées venue de Bordeaux, Grenoble et Nantes.

En vadrouille dans les rues toulousaines (places Dupuy, des Carmes, de la Bourse, du Salin, rue des Prêtres) dès 14h le samedi, les fanfares se retrouveront aussi au Jardin des Plantes pour des animations et jeux, suivis à 18h d’une “battle”. À partir de 20h, elles y donneront un concert gratuit, avec buvette et restauration sur place. Le dimanche, Brass dans la Garonne se déplacera à Auzeville-Tolosane, à l’espace Durante, pour un « pique-nique-zique détente » entre 11h et 16h.

Fanfarnaüm et Brass dans la Garonne

Le collectif Fanfarnaüm est une association à but non lucratif, rassemblant de nombreuses fanfares toulousaines. On y retrouve les Trous Balourds “Fanfare ambidextre polymorphe”, la Mécanique des Cuivres “Fanfare à vapeur”, les Gimmick 5 Syndicate “Fanfare electro-fwing”, Dead Paquito “Fanfare fanfarophile”, et les Frères Pouetards “Fanfare Swing-cuivré et RockSka fumeux”. Elles seront toutes présentes à Brass dans la Garonne.

L’association a pour but de promouvoir l’activité de ses orchestres membres, et plus généralement l’univers des fanfares, notamment en organisant ses propres évènements, concerts et happenings dans Toulouse et ses environs. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle organise Brass dans la Garonne. Son édition 2021 avait attiré plus de 2000 personnes, selon le site internet des organisateurs.