Spectacle, marché de Noël, conférence… Que faire à Toulouse pour ce week-end des 26 et 27 novembre ?

Le Journal Toulousain vous propose quelques idées d’activités à faire en ce week-end des 26 et 27 novembre à Toulouse. Spectacle désopilant sur le sexisme dans les contes, lancement du marché de Noël, conférence sur le zéro déchet ou festival d’événements dans les bars de la Ville rose… Il y a de quoi bien s’occuper en cette fin de semaine à Toulouse.

Lancement du marché de Noël de Toulouse ce week-end

Le marché de Noël de Toulouse ouvre au public ce vendredi 25 novembre CC BY-SA 3.0 Don-vip

Les amoureux de fêtes de fin d’année vont être ravis. Le marché de Noël de Toulouse ouvre ses portes sur la place du Capitole ce vendredi 25 novembre. Cette année, il sera exceptionnel à bien des égards à commencer par le retour de la patinoire pour le plus grand plaisir des amateurs de sports de glisse.

Les traditionnels chalets blancs, au nombre de 93, seront également de la partie. Vous y trouverez des décorations pour votre sapin de Noël, mais aussi de nombreuses idées de cadeaux comme des bijoux, des vêtements ou encore des jeux en bois. Les gourmands peuvent se rassurer. Les chalets dédiés à l’alimentation ne manqueront pas. Ils proposeront de nombreux mets pour contenter tous les estomacs : aligot, churros, bretzels, chocolats…

Une fois le ventre bien rempli, vous pourrez faire une petite marche digestive jusqu’aux Ramblas où plusieurs chalets de producteurs locaux ou gourmands seront présents. En effet, le marché de Noël ne s’arrêtera pas aux frontières de la place du Capitole cette année. Quelques chalets gourmands vont même s’installer sur les places du Salin et Saint-Pierre.

Infos pratiques : le Marché de Noël de Toulouse, du vendredi 25 novembre au dimanche 25 décembre sur la place du Capitole et sur les Ramblas, places Saint-Pierre, Salin du vendredi 25 novembre au samedi 24 décembre.

“Blanche-Neige règle ses contes” au Théâtre de la Violette

Un spectacle d’Anne-Gaëlle Duvochel vous attend ce week-end © Théâtre de la Violette

Les contes traditionnels ne sont plus vraiment à la page. Ils sont en effet empreints de sexisme et bourrés de clichés. C’est ce que dénonce avec humour Anne-Gaëlle Duvochel dans son spectacle, écrit, mis en scène et interprété par ses soins, “Blanche-Neige règle ses contes”, qui sera à l’affiche du Théâtre de la Violette ce week-end. Pour cela, la comédienne, conteuse et humoriste vous partagera ses OCNI, comprendre “Objets Contés Non Identifiés”.

Anne-Gaëlle Duvochel a effectivement détourné les histoires de notre enfance pour mieux s’attaquer au sexisme dans l’univers des contes de fées. Attendez-vous ainsi à d’astucieux jeux de mots, à une “Super Blanche Neige” ou encore à une version rap du Petit Chaperon Rouge. Clown, conte et sketch se croisent tout au long du seule en scène pour aboutir à une véritable performance dont le machisme ne ressort pas indemne. Les princes, soi-disant charmants, n’ont qu’à bien se tenir !

Infos pratiques : “Blanche-Neige règle ses contes” , le vendredi 25 à 19h30 et le samedi 26 novembre à 20h45 au Théâtre de la Violette à Toulouse. Tarif : 14 €. Réservation en ligne.

Un festival d’événements dans les bars et cafés de Toulouse

Plusieurs bars de Toulouse proposeront des concerts ce week-end dans le cadre du festival Crédit photo pxfuel CC

Il est devenu le deuxième événement culturel national après la fête de la musique. Le festival Culture Bar-Bars, créé par la Fédération nationale des cafés et clubs cultures, se tient jusqu’au samedi 26 novembre. Au programme : concerts, expositions, DJ’s, matchs d’improvisation, pièces de théâtre ou performances dans plus de 200 cafés, bistrots et clubs en France. À Toulouse, une dizaine de lieux prennent part à ce festival. Ils ont invité de nombreux artistes pour vous faire danser, rire et chanter.

Vous pourrez notamment vous déhancher sur les sets des DJ Chiki Boom et Diego au pub The Petit London, faire un road trip musical avec La tire à Dédé & Co au bistrot Les Tilleuls ou aller applaudir le groupe toulousain Loa Frida au café l’Astronef. Il n’y aura pas seulement des concerts puisque le bar Ôbohem vous proposera de découvrir l’exposition de l’artiste DINE et le bar l’Autruche accueillera en ses murs les œuvres de l’artiste toulousain Kareb. De quoi se cultiver autour d’un verre.

Infos pratiques : festival Culture Bar-Bars à Toulouse jusqu’au samedi 26 novembre. Le programme détaillé est à retrouver sur le site de l’événement.

Une conférence stand-up sur le zéro déchet ce 26 novembre

Jérémie Pichon, auteur du livre “Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide »“ © Laure B

C’est la Semaine européenne de la réduction des déchets du 19 au 27 novembre. À cette occasion, les associations Zero Waste Toulouse et Arto, avec le soutien de la communauté d’agglomération du Sicoval, proposent une conférence de Jérémie Pichon, auteur du livre “Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide »“, ce samedi 26 novembre. L’objectif : sensibiliser le public à la réduction des déchets et des gaspillages. Jérémie Pichon est effectivement bien placé pour parler de ce sujet.

En 2014, il a décidé de se lancer avec sa famille dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, ils ont réussi à passer de 390 kg de déchets par an à 1 kg. Jérémie Pichon raconte avec humour cette aventure familiale dans sa conférence. « Il décrit surtout les bénéfices énormes et insoupçonnés qu’ils ont tiré d’un tel changement. Car en éliminant leur poubelle, ils s’attaquent finalement au système et dessinent un mode de vie soutenable, sobre et heureux », souligne l’association Zero Waste. Peut-être que cela donnera des idées à certains ?

Infos pratiques : conférence avec Jérémie Pichon, le samedi 26 novembre à 17h au Kiwi à Ramonville-Saint-Agne. Tarif : à partir de 2 €. Inscription en ligne.