Exposition “Le Rire de Cabu”. Carole Delga rend hommage au dessinateur

Du 3 mai au 19 juin 2022, les Hôtels de Région de Toulouse et de Montpellier accueillent l’exposition “Le Rire de Cabu”. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie revient sur cet hommage au dessinateur Cabu.

« En 2020, en hommage au professeur assassiné Samuel Paty, j’ai décidé que soient projetées sur les bâtiments régionaux les caricatures de Cabu et des dessinateurs de Charlie Hebdo », explique Carole Delga. © Région Occitanie – Lydie Lecarpentier

« Cet hommage à Cabu est un acte militant et pédagogique pour le droit à la caricature et la liberté de la presse », réagit la présidente de la région Occitanie. A Toulouse comme à Montpellier, la région Occitanie a souhaité rendre hommage à Cabu. Pour rappel, le dessinateur était une des victimes de l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

Lors du lancement de l’exposition, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, s’est prononcée sur la mise en place de l’exposition : « En présentant et en accueillant l’exposition « Le rire de Cabu », en cette veille de la journée mondiale pour la liberté de la presse, j’ai souhaité rendre un hommage populaire à la hauteur du talent et de l’humanisme du dessinateur, victime le 7 janvier 2015 de l’attentat terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo ».

« À travers la diversité de son œuvre […] Cabu a démocratisé la caricature »

Dans cet hommage la présidente de Région revient sur l’artiste qu’était Cabu : « À travers la diversité de son œuvre, la variété des sujets explorés, la liberté d’esprit qui le caractérisait et les valeurs qu’il a toujours défendues, Cabu a démocratisé la caricature. Il l’a portée bien au-delà de l’univers de la presse et a inspiré toute une génération de dessinateurs.. ».

C’est une des raisons pour laquelle l’exposition a d’abord été présentée à Paris. Mais le confinement en a décidé autrement et l’exposition s’est vue écourtée. Deux ans plus tard, la région Occitanie la présente au sein de leurs bâtiments. Carole Delga explique sa mise en place : « J’ai voulu qu’elle soit gratuite et ouverte à tous parce que je crois qu’il y a là un enjeu culturel mais aussi d’éducation à la citoyenneté pour les plus jeunes ».

Des œuvres déjà exposées par la région Occitanie en 2020

La région Occitanie a déjà utilisé les caricatures de Cabu en 2020 pour un autre hommage. « En 2020, en hommage au professeur assassiné Samuel Paty, j’ai décidé que soient projetées sur les bâtiments régionaux les caricatures de Cabu et des dessinateurs de Charlie Hebdo », explique Carole Delga.

Cette action avait une signification particulière pour la présidente de la Région. Elle explique : « Pour redire que, dans notre République, il ne peut y avoir d’arrangement avec la liberté d’expression, la liberté de conscience ou encore la laïcité. Pour rappeler qu’en démocratie, nous n’avons pas tous la même idée du bien commun. La liberté de la presse est précisément là pour exprimer la diversité des opinions dans le débat ».

Du mardi 3 mai au dimanche 19 juin 2022, l’exposition est à l’Hôtel de Région de Toulouse et de Montpellier.