L’exposition choc “Topologies of air” à voir aux Abattoirs de Toulouse

Une exposition de l’artiste dano-écossaise Shona Illingworth est à découvrir, pour la première fois en France, aux Abattoirs, le musée d’art moderne de Toulouse. “Topologies of air” explore la relation complexe entre l’Homme et le ciel. Elle est visible depuis le 1er juillet et jusqu’au 20 novembre 2022.

Le musée d’art moderne des Abattoirs accueille en parallèle, sur les mêmes dates, une autre exposition : “les incertitudes de l’Espace”, une collection d’œuvres de l’Observatoire de l’Espace du CNES. Crédit photo : Didier Descouens (wikimedia commons) – CC BY-SA 4.0.

Lancée à Toronto, au Canada, elle débarque pour la première fois en France. L’exposition “Topologies of air” de Shona Illingworth est à retrouver aux Abattoirs de Toulouse, le musée d’art moderne de la ville, du 1er juillet au 20 novembre 2022.

L’artiste dano-écossaise a réalisé un travail de recherche interdisciplinaire mêlant sciences, géopolitique, et droits de l’Homme. À travers des photos et vidéos, elle explore la relation entre l’humanité et le ciel, son exploration, et son exploitation.

Un parcours d’exposition sur quatre salles des Abattoirs

Le parcours est conçu comme une traversée des différentes couches du ciel, plongeant les visiteurs dans des atmosphères bleutées, pour offrir une expérience immersive. Quatre salles du musée des Abattoirs de Toulouse sont ainsi dévolues à l’exposition.

“Topologies of Air” est la pièce maîtresse de l’exposition, un triptyque vidéo immersif qui retrace la transformation radicale du ciel par l’Homme. Un voyage qui remonte aux premiers développements de l’aviation et du spatial, à travers des extraits d’archives et des témoignages recueillis par l’artiste.

Dans deux autres salles, on retrouve des œuvres complètes dont des extraits figurent dans “Topologies of Air” : “Restricted Airspace”, “Airspace rights” et “Airspace Tribunal”. La première est une exposition photo sur la colonisation militaire du ciel. Les deux autres donnent la parole en vidéo à des spécialistes de plusieurs disciplines liées au ciel.

Enfin, un dernier espace conçu par l’artiste permet de prolonger la réflexion avec les supports et les recherches qui l’ont inspirée pour ses créations.